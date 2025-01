El conmovedor relato de la joven que denunció el asesinato de la perra en Rawson: "Murió en mis brazos"

image.png

Ya en el lugar, mientras la gente gritaba “asesino”, movía carteles pidiendo justicia y hacía sonar bombos y bocinas, fue que llegó la joven, con un cartel negro en sus manos, los ojos rojos y temblando. Pronto, los manifestantes la reconocieron, era quien había hecho público el caso.

Muchos se acercaron a abrazarla y ofrecieron su apoyo y fue en ese momento cuando Evelyn decidió contar lo que denunció. “Yo estaba trabajando ahí desde hace dos semanas. Ese día, de golpe, escuché que tiraban cajas y el llanto de la perrita. Me acerqué, porque todo sucedía en la parte de atrás de la verdulería, y vi que el dueño le estaba tirando lo cajones a ella”, comenzó relatando.

Al mismo tiempo, agregó: “Miré a los demás empleados, porque éramos siete, y ninguno se metió a defenderla o a tratar de frenarlo. Le dije ‘basta’ y le pedí que no le pegara más. Pero no me hizo caso. Entonces, me metí aunque me daba miedo, porque es grande el hombre. Y ahí le tiró el último cajón, que tenía verduras podridas. Yo agarré la perra, la dejé afuera y entré a buscar mis cosas. Me corrió, me dijo que no volviera, me pagó menos que la cantidad de horas que había trabajado y me fui”.

Siempre siguiendo su relato, después de eso la joven recogió la perra y empezó a caminar hacia la comisaría, pero no lo llegó, tuvo que detenerse antes de tiempo. “Llamé al 911 y pedí ayuda. No alcancé a llegar. Cuando me la llevé estaba agonizando, pero en ese momento ya había muerto, en mis brazos se murió”, aseguró.

Cabe recordar que la denuncia fue hecha en la comisaría y las actuaciones del caso todavía no llegan a manos de UFI Genérica. Esto quiere decir que todavía no hay detenidos en la causa y tampoco hay, formalmente, una persona investigada. Se espera que la investigación avance en próximas horas.

Este hecho ocurrió a pocos días de otro caso que conmocionó a la provincia, el de “Topo” el perro que fue asesinado por un hombre con un cuchillo. En este caso, el atacante fue atrapado de manera flagrante y por tal razón quedó detenido de manera inmediata. Fue condenado en Flagrancia por el delito de maltrato animal.