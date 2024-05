El conductor de Olga que ofendió a la escritora sanjuanina pidió disculpas y aclaró: mirá lo que dijo

"Se comunicó conmigo Toto Kirzner y me pidió disculpas si me había sentido ofendida", arrancó diciendo la sanjuanina en otro video que publicó en su perfil de Instagram.

La polémica se había desatado este martes cuando Ale Araya fue a visitar OLGA en su paso por Buenos Aires y recibió un comentario desafortunado de Toto Kirzner que le decía que parecía "un bolo de Jurassic Park". Esto no fue del todo bien recibido por la escritora que estaba en Capital Federa presentando su última producción en la Feria del Libro.

Ale hizo un descargo en redes sociales donde aclaró que le pareció una falta de respeto y un "abuso de poder" por ser el conductor quien tenía el micrófono y no ella que era una simple espectadora del programa en vivo.

Luego de esto, Toto recogió el guante y decidió comunicarse con la sanjuanina. "Me aclaró que bolo es un personaje que aparece en dos o tres escenas y que él hizo referencia a Jurassic Park porque le hacía recordar a la protagonista. Por lo tanto, no me estaba subestimando, todo lo contrario", reconoció Araya.

Disculpas aceptadas por parte de la escritora, también recibió el like de Migue Granados, dueño del canal y de el mismísimo Toto Kirzner que le prometió en un comentarios "hacer mejores chistes en el futuro". Mirá: