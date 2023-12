El chapuzón más caro: una bikini cuesta hasta $100 mil en San Juan

Largó la temporada de pileta y lo que todos en una provincia como San Juan estábamos esperando. La térmica comenzó a alcanzar los 40º ya en noviembre pero las piletas aún no estaban abiertas todavía. Sin embargo, no será el costo de la entrada o la revisación lo único que las familias tendrán que evaluar este año sino que otra cosa que vino con un aumento casi del 100% a San Juan son las mallas y bikinis .

En el centro, un reconcido comercio de ropa interior ubicado sobre Avenida Rioja suele ser el que más variedad de marcas y precios trae y su oferta es amplia. Las bikinis o mallas arrancan en los $30.000 y terminan en los $94.000. Las vendedoras dicen que todo depende de la marca que se elija pero que no hay que tener en cuenta esto a la hora de comprar un traje de baño sino quedarse con el que "mejor nos queda o nos hace sentir más cómodas". Así, si tenemos suerte, podemos conseguir algunas prendas en el orden de los $35.000, $50.000 o $60.000 ya que la oeferta es mucha y variada en colores y talles.

bikini.jpeg Traje de baño de dos piezas Sweet Victorian ($47.651)

Las bikinis se pueden comprar en conjunto o separadas pero hay que tener en cuenta que la parte superior ronda unos $20.000 y la bombacha otros $20.000 más. Este precio es aún mayor si se trata de primeras marcas como Sweet Victorian o Miró Sol, que tiene en ese negocio el traje de baño más caro, una malla negra, básica que cuesta $94.000.

miró sol.webp Malla "Miró Sol" ($88.100)

En otros comercios como los ubicados en el Patio Alvear, la oferta es un poco más reducida y una bikini está en promedio a $84.000, solo se trabaja con primeras marcas y las vendedoras sostienen que son trajes de baño "para toda la vida".

A NO DESESPERAR, TODAVÍA HAY PRECIOS POPULARES

Por supuesto que cuando la familia es numerosa y la economía no ayuda hay que comenzar a evaluar opciones más "gasoleras" y estas están todas en el Mercado Persa de San Juan.

En la feria que convoca a miles de personas todos los días, la bikini más barata cuesta $4500 y las mallas alcanzan un valor de unos $12.000 pero no más de eso. Eso sí, hay que llevarse la prenda "a ojo" porque no permiten medirla y, además, no tienen cambio.