El ABC del dengue, de la mano de una médica infectóloga sanjuanina

Actualmente San Juan cuenta con 1.117 casos confirmados de dengue y hay cientos más en estudio para confirmar si se trata o no de la enfermedad. Ante esto, es inevitable que no surjan dudas, especulaciones y hasta personas que aseguran ciertos aspectos de la enfermedad que pueden generar confusión. Es por ello que Tiempo de San Juan consultó a la médica infectóloga sanjuanina Beatriz Salanitro los aspectos básicos del dengue y qué tener en cuenta.

Para esto, Salanitro recuerda que el único medicamento que se puede ingerir es el paracetamol para bajar la fiebre. “Si es una persona adulta no debe superar los 3 gramos diarios. Además, se indica reposo, mucho líquido y evitar cualquier tipo de antiinflamatorio”, señala.

Es importante tener en cuenta que tanto la dipirona, aspirina, ibuprofeno o cualquier tipo de antiinflamatorio está contraindicado.

¿Cuánto dura el virus en el organismo?

La especialista asegura que la presencia del virus tiene una duración aproximada de 30 días, aunque tiene una mayor presencia durante las dos primeras semanas, cuando se hacen presente los síntomas. Posterior al mes el organismo comienza a generar anticuerpos.

¿Qué efectos provoca en dengue en el organismo?

“El 98% hace forma leve y no deja ninguna secuela, simplemente la inmunidad para el serotipo por el cual se contagió”, detalla Salanitro.

El dengue tiene un total de cuatros serotipo, siendo el uno y dos los de mayor circulación. Este no es un dato menor, ya que la inmunidad se logra con el serotipo contagiado, y el mismo se puede conocer por medio de un estudio.

“Luego están las formas graves”, detalla la especialista “que son menos comunes y puede tener una evolución prolongada. En el caso del dengue, cuando es grave, puede desencadenar una cadena inflamatoria, bajar las plaquetas, generar hepatograma alterado y otras patologías más, pero esos son menores, de un 2 a 3% del total de contagios”.

¿Existe el dengue asintomático?

La figura del paciente asintomático fue muy popular durante la pandemia por covid. Se trata de aquella persona que tiene contacto con el virus, pero no presenta sintomatología.

Al respecto Salanitro detalló que en el caso del dengue también se han registrado casos de personas que hacen un “dengue leve” es decir, la enfermedad puede pasar desapercibida debido a la falta de síntomas. Lo positivo de estos casos es que generan los anticuerpos.

¿Se genera inmunidad al contagiarse?

“La persona se vuelve inmune al serotipo que se contagió, no para los otros serotipos, por lo que queda vulnerable. Por eso se sugiere, post dengue, vacunarse. En este momento hay una sola vacuna, que tiene mayor efectividad para los serotipos 1 y 2, no para los otros dos, pero se considera recomendable, incluso lo hace la OMS”, explica Salanitro.

¿Cuándo es recomendable vacunarse y en qué casos no?

No todas las personas se encuentran en condiciones de inocularse. La especialista explica que, tras la enfermedad, hay que esperar un tiempo prudencial (que puede ser un mes) para colocarse la vacuna. Esto evitará el contagio durante la próxima temporada.

“Es importante tener en cuenta que es una vacuna virus vivos atenuados, es decir que no se la puede poner una persona que tenga un inmunocompromiso, esté con tratamiento oncológico, biológicos y las personas mayores de 60 años. Esas personas no se pueden colocar la vacuna. Se ha probado desde los 4 años y han visto mayor respuesta en personas sanas y jóvenes, en el resto no se conseja aplicarla”, puntualizó la médica infectóloga.

¿Se puede colocar la vacuna alguien que no se haya contagiado?

Al respecto, Salanitro explica: “Si no hubo dengue y no entra en los grupos no recomendable, y se puede adquirir, porque tiene un costo, se considera una forma de prevención para el próximo brote colocarse la vacuna. Porque tiene dos dosis, una ahora y la segunda a los tres meses, reforzando la inmunidad y brindado una mayor cuando se adquiere con la segunda dosis. Esto brinda una mayor protección para el próximo brote”.

¿Qué recomendaciones se da medicamente post dengue?

Si bien la principal recomendación es realizar un seguimiento con el médico de cabecera o cualquier profesional de la salud durante todo el transcurso de la enfermedad, sobre todo ante la presencia de síntomas, posterior a tener dengue es importante realizar la consulta médica.

“En la segunda semana, por más que no haya fiebre, pueden alterarse los análisis, bajar la plaqueta, tener un evento de sangrado, por lo que hay que seguir con el control médico”, detalla Beatriz Salanitro.