Eduardo Garcés relativizó sus dichos sobre la directora de Hidráulica y pidió disculpas

El conflicto nació con los dichos -ahora relativizados- de Garcés a Diario de Cuyo. "Creo que va a ser un año igual o mejor que el año pasado. Por eso, no queremos que se corte y, menos, hasta que asuman las nuevas autoridades. No sabemos quiénes serán, pero tuvimos una reunión y planteamos cosas (...) espero que sea un director (hombre)... porque después empiezan a acusar de violencia de género y no se cuántas cosas y toda la vida hemos discutido con los directores ", apuntó el viñatero.