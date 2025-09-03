Ecos de Santa Rosa: siguen apareciendo hermosas imágenes del temporal en San Juan

Puntual y con un impacto nunca antes visto, así se presentó el temporal de Santa Rosa el pasado fin de semana en San Juan. Además de las lluvias, que generaron problemas a familias de distintas zonas, y del granizo que cayó en 25 de Mayo, el fenómeno trajo consigo nieve. Este último fue, sin dudas, el costado más hermoso de la tormenta, regalando postales naturales dignas de admirar. De hecho, a tres días del temporal, siguen apareciendo fotos y videos que captan la atención.

En las últimas horas comenzaron a viralizarse imágenes de la nieve en el Parque Nacional El Leoncito, en Calingasta.

Allí, la calma de la fauna autóctona se vio sorprendida por el fenómeno, mientras el río corría con fuerza en medio de los cerros cubiertos de blanco.

Las imágenes compartidas por el usuario Franco Domínguez muestran la intensidad del fenómeno, que también se vio reflejada en los accesos al lugar.

Según informaron desde la administración del Parque, el espacio debió ser cerrado preventivamente al público “por acumulación de nieve y barro” en la zona de acceso y en el interior del área protegida.