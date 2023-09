Don Lorenzo, agenciero hace 42 años, cambió de local y vendió el Quini 6 de $307 millones

Cenaba en su casa ayer domingo, cerca de las 22, cuando su teléfono empezó a sonar. Vio que era un número desconocido y decidió no atender. Minutos después, escuchó el celular de nuevo e identificó a un colega de Chimbas. Al iniciar la conversación, recibió la noticia: "Lorenzo, vendiste el Quini 6 que ganó", le dijo el interlocutor. Sorprendido, el agenciero que lleva 42 años en el rubro, le pidió: "No me digas los números, dejá que duerma tranquilo, mirá si soy el ganador". Don Lorenzo cuenta la anécdota entre risas y asegura que finalmente no fue el afortunado, sin embargo, se lo ve muy contento por haber sido quien vendió en su agencia de Angaco, que lleva su nombre, el Quini 6 que le dio la fortuna de alzarse con más de $307 millones a un sanjuanino.