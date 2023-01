Dolor por la muerte de un cacique sanjuanino de la Comunidad Talquenca

"Despedimos a la autoridad de la Comunidad Salvador Talquenca, al hermano Antonio Aguirre, que su alma descanse en Paz y mucha fortaleza para su familia en este momento, hace un par de semanas me despidió diciéndome ´tal vez sea la última vez que nos veamos Nadia; para mí lo más importante es la tierra, no deje que nos la quiten, yo ya no tengo más fuerzas´. No pensé que iba a ser tan poco tiempo el que tenía. Abrazo grande a su familia y a su Comunidad", expresó Nadia, integrante también de la comunidad.