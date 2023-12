Dirigentes y políticos sanjuaninos opinan sobre el DNU de Milei

Recién lo he escuchado al presidente, creo que en la introducción miente, miente con los datos que da para justificar lo injustificable. De las 30 medidas que nombró todas van en contra de los intereses de nuestro pueblo. Beneficia a los propietarios, pierden los inquilinos, es como meter el zorro en el gallinero. Derogación de la Ley de Abastecimiento ¿a quién perjudica? a los que van a comprar y beneficia a los diez que son los que manejan los mercados, los precios y los monopolios. La Ley de Góndolas igual, eso se hizo para proteger al consumidor. Derogación de la Ley de Compre Nacional, beneficia a determinados actores de poder.

Derogación del Observatorio de Precios igual a las anteriores. Derogación de la Ley de Promoción Industrial, imaginate las provincias rezagadas como fue la nuestra, el valor que tuvo la Promoción Industrial. Cuál es la necesidad de esto, todo el decreto es inconstitucional. Les pido que lean el artículo 93, inciso 3 de la Constitución Nacional. Ahí dice que el Ejecutivo solamente puede legislar en casos excepcionalísimos como una tragedia, un incendio, una guerra, no así en estas situaciones.

Otra cosa, la Ley de Tierras que limita la cantidad de tierras que los extranjeros pueden tener en Argentina. La Modernización Laboral, es Reforma Laboral que tampoco es legal, somos un país republicano, hay división de poderes. Me parece que esto no ha votado la gente. Yo respeto el voto popular pero él le mintió a la gente en cuanto a quién beneficiaba. Siempre dijo que iba contra la casta y es todo al revés. Me parece que es peor que Martínez de Hoz, es más que De la Rúa, es más que un Cavallo.

Cristian Jurado

Que estas medidas y estos cambios los quiera hacer por un DNU es gravísimo porque es imponer estas medidas de ajuste tremendo que va a significar la derogación de la Ley de Alquileres, la liberalización de muchas ramas del comercio y la economía. Los principales perjudicados van a terminar siendo los trabajadores y la clase media otra vez. La derogación de la Ley de Abastecimiento, de la Ley de Góndolas, todas eran garantías que tenía el consumidor con respecto a los grandes comerciantes formadores de precios. Y que va a terminar perjudicando al sector laburante, a los sectores medios. A favor de aquellos grandes comerciantes que se están llenando de plata con todo esto. Pensamos que es un nuevo ataque a los trabajadores y al pueblo y que vamos a evaluar qué medidas judiciales desde el MST y del Frente de Izquierda poder hacer para frenar este paquete de medidas pero además para frenar estas medidas de ajuste. Seguir estando en la calle para expresar nuestra disconformidad contra este nuevo paquetazo contra la clase trabajadora.

Eduardo Camus

Javier Milei, se arroga facultades que no tiene constitucionalmente, al pretender modificar más de 300 acuerdos democráticos. Lo hace de manera burda, en un CADENAZO NACIONAL en contra de los trabajadores y los intereses del país. La modificación de la ley de promoción industrial, de comercio y el código aduanero va a significar la destrucción de la industria y pymes; perdiendo el país toda fuerza productiva y de generación de trabajo. La eliminación de la Ley de Tierras es un loteo para que cualquier extranjero pueda comprar y quedarse con territorio nacional. La venta de la empresas nacional es vender el patrimonio de todos los ciudadanos. Va en contra de la tradición argentina y le concede un regalo a su socio Macri con la modificación de los clubes en Sociedad Anónimas, perdiendo toda vinculación con el barrio, socios para terminar siendo una inversión de algún catarí. A contramano del mundo entero, donde se está regulando los alquileres de inmuebles, el Presidente va a generar el mayor problema habitacional de la historia, eliminando la ley de alquileres. Las familias sin posibilidad de alquilar, fomentando el negocio inmobiliario a través de app. Es un día muy triste y angustiante para la democracia, para el sistema republicano y federal de gobierno, en el cual el presidente asume funciones que la constitución no le confiere, para generar un AJUSTE TREMENDO a los trabajadores y en especial a la Clase Media. Falta conocer más de 270 puntos en los cuales se quiere avasallar derechos y conquistas logradas. Espero sinceramente que los gobernadores, legisladores, el poder judicial, las organizaciones libres del pueblo estén a la altura de este momento histórico. No se puede borrar de un plumazo al pueblo argentino.

Luis Rueda

Lo que más me preocupa es el tema de la Promoción Industrial que fue algo que impulsó el Bloquismo para acompañar al sector productivo sobre todo en provincias como San Juan que se veían perjudicadas con respecto a otras provincias como Buenos Aires. Era una ayuda directamente a los productores. Seguramente como Partido Bloquista vamos a salir a oponernos sobre el tema de sacar la promoción industrial para las provincias o los productores. Esa va a ser una de las cuestiones que vamos a plantear.

Rodolfo Colombo

Si bien son lineamientos generales, habrá que ver en términos puntuales cómo se va a desarrollar. Si bien entra en vigencia a partir de la promulgación el Congreso tiene la facultad de derogarlo. Por ahora es prematuro.

En términos generales hay temas que en lo personal siento que van a venir muy bien y hay otros que va a haber que ver la letra fina para ver cómo se ponen en la práctica. Creo que hay puntos que sí y otros que habrá que ver y también el Congreso como acompaña o no esta realidad.

Nancy Picón

Recién lo emite por lo que dar una opinión sin el estudio profundo de cada punto es hasta una irresponsabilidad. Vamos a estudiar junto al equipo técnico cada uno de los puntos.

Marcelo Arancibia

Creo que debió convocar al congreso a extraordinarios para debatir varios de los ítem que contiene el DNU. Creo que es una hipocresía hablar de casta política cuando ya estas rodeado por la misma.

Me preocupa el uso instrumental de la grieta (como lo hacía CFK) para dividir a los Argentinos entre las personas de bien y las que no lo son.

Hay temas que debe ser desreguladas, por ejemplo cielos abiertos, otras merecen ser debatidas por los representantes del pueblo en el Congreso (régimen laboral, eliminación de los medicamentos genéricos). Cuestiono el método, recurrir a los DNU para hacer una reforma que debe pasar por el Congreso.

Muchas decisiones perjudican a San Juan, por ejemplo, la eliminación del régimen jurídico de la vitivinicultura puede hacer que repitamos el caso Torraga de los '90.