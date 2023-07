Día del Amigo tranquilo en San Juan: solo 15 conductores demorados por manejar borrachos

"Si vos no tenés amigas"

"Si vos no tenés amigas" En el Día del Amigo, volvió a viralizarse el video de la "tóxica del bondi"

Además, no registraron ningún tipo de anomalía en los locales bailables, como bares ni fiestas que no estén habilitadas, por lo que no se realizaron clausuras ni se labraron actas. “Ha sido un Día del Amigo bastante positivo, sin inconvenientes”, señaló el funcionario.

El gran movimiento de gente se registró hasta primeras horas de la mañana de hoy, donde la mayoría de los operativos en la calle se extendieron hasta las 7 de la mañana aproximadamente.

Desde la Asociación Hotelera Gastronómica de San Juan detallaron días atrás a este medio que las celebraciones se extenderían hasta el fin de semana, en torno a las reservas que manejaban. En base a esto, Hernández confirmó que los controles se reforzarán tanto hoy como el sábado y el domingo, no solo por los festejos por el Día del Amigo, sino también por el receso invernal.