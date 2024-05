Después de 19 años se dejó de imprimir el diario El Zonda: el emotivo posteo de uno de sus periodistas

En un contexto de tristeza y de encarar un nuevo desafío, que es en el ámbito digital, el periodista deportivo Federico Funes publicó un emotivo posteo en redes sociales. "Amigos, colegas, compañeros, compañeras, colaboradores y lectores del Diario El Zonda... Después de 16 años de dedicación y entrega en esta casa periodística, nos comunicaron que hoy (viernes 10 de mayo de 2024) se imprimió el último diario en formato papel. Este momento es muy significativo en mi vida profesional.Mi experiencia en Diario El Zonda ha sido más que enriquecedora. Desde que llegué a esta redacción, en junio de 2008, supe que estaba ingresando a un mundo lleno de desafíos, pero para el que me sentía preparado y con ganas de asumirlos. Como periodista, cada día fue una oportunidad para aprender algo nuevo, para descubrir historias que merecían ser contadas y compartidas", expresó.

"Durante estos años, ahí he vivido momentos difíciles y celebrado grandes éxitos, ascensos, descensos, y hasta una copa del mundo. Pero más allá de las noticias y los titulares, lo que realmente valoro son las relaciones que he construido con muchos de ustedes. Han sido cómplices en esta apasionante aventura periodística.No sé si el camino me lleve a nuevos horizontes, pero siempre tendré el orgullo de haber formado parte de este equipo, el de Diario El Zonda... ¡Muchas gracias! Todas las reacciones", agregó Funes.