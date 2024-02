Desde adentro, cómo funciona el mundo de los limpiavidrios en San Juan

Si bien no hay cifras oficiales, debido a que se trata de una tarea que no tiene ningún tipo de regulación, el aumento de la actividad se nota con sólo recorrer la Capital. Quienes cruzan las avenidas Libertador o Ignacio de la Roza de Oeste a Este y viceversa en hora pico, pueden llegar a toparse hasta con 5 personas dispuestas a limpiarles el parabrisas. Y la presencia de los limpiavidrios se observa también en calles importantes de otros departamentos del Gran San Juan, como Rivadavia y Rawson.

De hecho, los propios protagonistas aseguran que en los últimos 4 meses han notado un incremento en la cantidad de personas que desarrollan la tarea. Si bien nadie tiene explícitamente una esquina asignada, los llegan generalmente van buscando intersecciones que no estén ocupadas. Sin embargo, quienes desarrollan hace más tiempo la actividad, están abiertos a recibir gente nueva y trabajar de a dos o tres para luego repartir las ganancias. “El sol sale para todos”, asegura al respecto uno de ellos.

Entre quienes se sumaron últimamente está Marcelo, quien tiene 26 años y se ubica normalmente en la esquina de Libertador y Urquiza. Llegó allí hace cuatro meses por falta de trabajo. “No encontraba otra cosa. Yo soy yesista, trabajo en la construcción, pero ahora no hay nada. Y hay que llevar algo para comer a la casa sí o sí”, confía el joven que tiene 4 hijas y está en la zona con un amigo que pasa por la misma situación.

Y agrega que, aprovecha la oportunidad para hablar con la gente. “Mientras limpio le digo a la gente que está en los autos que yo hago trabajos de construcción y les pregunto si no necesitan. A veces, les dejo mi teléfono”.

Del otro lado de él están Oscar y Facundo, ellos son grandes conocedores de la actividad, que desarrollan desde hace 4 y 10 años respectivamente. Tiene dos hijos cada uno, trabajan juntos y su esquina es la de Libertador y calle Fray Justo Santa María de Oro, en Desamparados.

“Yo los vi a los chicos y me dijeron que me podía venir. Me compré el limpia vidrio y fui aprendido de a poco. Acá no hay que hacer mucho ruido y respetar a la gente, para que no nos saquen. En esta esquina ya nos conocen todos. Hasta nos tocan bocina para avisarnos que necesitan que les limpiemos, o pasan y nos dejan comida o ropa para ayudarnos”, dice Oscar.

Las reglas y claves de la tarea de limpiavidrios

A pesar de no tener ningún tipo de legislación, la tarea de los limpiavidrios tiene diversas reglas en San Juan. Uno de ellas tiene que ver con el horario. La mayoría tiene en cuenta las horas pico. Llegan temprano en la mañana y se quedan hasta pasado el mediodía. Algunos, regresan a esa hora a su casa, otros prefieren quedarse a comer y descansar en el banco de una plaza, para evitar el gasto de ida y vuelta a sus hogares.

Pasada la siesta vuelven a los bulevares y siguen limpiando hasta las 21 o las 22, dependiendo la zona. Quien pone el freno es la Policía, que no los deja quedarse más tarde. Además del horario, los efectivos les piden que ubiquen en grupos de hasta sólo 3 personas, para evitar la aglomeración. Al mismo tiempo, deben evitar las peleas e insultos, para que no los denuncien. También tienen que trabajar rápido, para no generar complicaciones en el tránsito. Y, sumado a todo eso, no deben dejar charcos de agua. Este último punto fue el que los llevó a decidir un cambio importante en la cantidad.

Es que, antes usaban baldes con agua y limpiador, pero eso fue sustituido por botellas a las que les hacen un hueco en la tapa. “Así no desparramamos agua en los autos ni en las calles”, cuenta uno de ellos. Y revela que, la clave está en ponerle líquido para vidrio, que consiguen suelto a $700 la botellita y después lo diluyen en agua. Pero, jamás, usar jabón para platos, “deja todo rayado”, dice.

Y, ¿cuánto ganan? La mayoría dice que en un día pueden llegar a ganar entre $5.000 y $6.000. Y que, en los últimos meses han notado una disminución en lo que juntan. “Cuando arrancamos se ganaba bien. Ahora, en la situación en la que estamos, nadie quiere colaborar con mucho. Pero yo antes trabajaba en las fincas y una vez que se terminó la temporada me vine para acá y me quedé. Tengo dos hijos y con lo que junto puedo darles de comer”, cuenta Franco, quien es de Rivadavia, pero trabaja en Capital.

Al respecto, Oscar sostiene que, “hay gente que te deja $10 o $20. Pero también, gracias a Dios, están los que te dan $100 o $200 y todo va sumando”. Y Franco se acuerda de un detalle: “Me estoy por poner un cartel en el pecho con un QR, porque ahora es muy difícil que la gente tenga efectivo”, dice entre risas. Y reflexiona: “Todas las cosas van cambiando”.