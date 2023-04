Denuncian el maltrato a los pacientes de un geriátrico en Rawson

Según relató a Telesol Diario esta circunstancial trabajadora, los adultos mayores eran atados a las sillas para que no pudieran moverse y que pasaban hambre ya que las raciones que se les suministraba eran escasas.

"Me fui porque no me iba a prestar a eso", explicó Molina, quien cumplió con sus laborales solo dos días en el turno de 20.00 a 8:00.

"En la silla los tienen atados de la cintura, cuando se acuestan los atan a la cama desde las muñecas y les ponen sus propias medias debajo de las cintas para que no se les hagan marcas", denunció Molina, quien señaló que son 19 los adultos mayores que viven en el lugar.

Asimismo, la mujer precisó que a la hora de dormir los abuelos solo cuentan con una sábana y una manta de verano, por lo que en los últimos días en los que bajó la temperatura pasaron frío.

Por último, la denunciante reflejó que el aseo también es el mínimo en el lugar, ya que solo limpian con agua, sin hacer uso de ningún tipo de desinfectante.