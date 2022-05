¿Cuándo pasa por casa? Definieron el horario de los censistas en San Juan

Censo.jpeg Censo 2022

Los censistas de San Juan estarán identificados con una pechera, un bolso con las siglas del INDEC y una credencial que tendrá detallado el DNI. Ambos elementos serán entregados el mismo 18, para evitar que alguna persona malintencionada imite la indumentaria o falsifique los carnets para delinquir o similar. Además, se habilitará una página con los datos del censista. Ante la duda, las personas podrán corroborar que quien está por tomar los datos corresponde a un censista.

Además, López recordó que no es necesario que el censista ingrese a la vivienda, sino que puede recepcionar el código del Censo Digital o realizar las preguntas desde la vereda.

Por su parte Claudia Lecich, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de San Juan, recordó que el censo es de carácter obligatorio, y quien no lo haga puede recibir una multa de parte de INDEC que oscila entre los 1.000 a los 100.000 pesos. “El personal esencial que no pueda permanecer en el domicilio puede dejar el código del Censo Digital en alguna parte de la vivienda que se pueda ver a simple vista, como en la puerta. Al lado del código detallar la cantidad de personas que habitan en la vivienda. Si eso no le genera seguridad, le puede decir a algún vecino, ya que el censista ante la ausencia en la vivienda, va a consultar si está desocupada, si es una vivienda de fin de semana, entre otras opciones”, detalló.

Desde la coordinación del censo volvieron a invitar a la población a realizar el Censo Digital. En base a los últimos datos, el 20% de la población de San Juan ha completado el censo en esta instancia. Los puntos digitales dispuestos para ayudar a la comunidad van a estar en funcionamiento durante todo el fin de semana y las autoridades recordaron que hay tiempo hasta las 8 de la mañana del 18 de mayo para realizar el Censo Digital.