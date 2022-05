Personas sin techo, viviendas colectivas y pueblos originarios, el abordaje de Desarrollo Humano

Se acerca el gran día. Luego de dos años suspendido por la pandemia, el próximo 18 de marzo se realizará el Censo Nacional que permitirá no solo saber la cantidad de habitantes que tiene el país sino la calidad de vida de los argentinos. En ese contexto, desde el Ministerio de Desarrollo Humano están trabajando a contrarreloj para definir el operativo de abordaje que harán con las personas sin techo, las viviendas colectivas sociales y los pueblos originarios .

La tarea con los pueblos originarios es la primera que ha comenzado. En San Juan hay 26 comunidades organizadas, distribuidas en Valle Fértil, 25 de Mayo, Caucete y Sarmiento. Desarrollo Humano trabaja de manera articulada con los coordinadores de los pueblos originarios, y por intermedio de ellos, llegan hasta las comunidades que se encuentran aisladas de los centros urbanos. En las zonas de difícil acceso, arribarán trabajadores de Desarrollo Humano, Gendarmería y personas a cargo del censo.

Con relación al abordaje en viviendas colectivas sociales, Morales detalló que San Juan cuenta con 19 residencias y refugios, todas bajo la órbita del Estado, entre las que se encuentran las 13 residencias para niños y niñas bajo la guarda del Estado más el Nazario Benavidez; la Residencia de Adultos Mayores Eva Duarte de Perón; el refugio para víctimas de violencia de género y dos espacios para personas con tratamiento de recuperación de adicciones; además del Refugio Papa Francisco. “Son en total 19 viviendas colectivas que serán censadas previamente al miércoles 18, 48 horas antes que es el tiempo que nos habilita el sistema para poder censar”, explica Morales.

Uno de los principales desafíos es censar a las personas sin techo. El funcionario de Articulación y Abordaje Territorial afirmó que estiman serán cerca de 60 personas, todas concentradas en Capital. Si bien se ha establecido conexión con los departamentos, Morales confirmó que hasta el momento no tienen información sobre personas sin techo en los departamentos. El censo hacia este grupo en particular será durante la tarde noche del lunes 16 y la tarde noche del martes 17. “Tenemos un mapeo que se hace de forma trimestral, pero en esta oportunidad hemos utilizado las últimas dos semanas para saber dónde está la gente en situación de calle que no está en los refugios. Tenemos las zonas predeterminadas”, resaltó. Para evitar censar dos veces a las mismas personas, desde Desarrollo Humano se ha articulado para que sea el mismo equipo quien haga el censado las dos jornadas.

El censo propiamente dicho será el próximo miércoles 18 de mayo. Los censistas comenzarán el recorrido de los hogares sobre las 8:30 de la mañana y el operativo se extenderá hasta las 20 horas. Para ese momento, desarrollo Humano ya habría culminado con el abordaje de los tres frentes en los que ha sido solicitada la colaboración.