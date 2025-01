"Cruzia sanjuanensis", el hallazgo hecho en la provincia que ayuda a cuidar a una tortuga en peligro

image.png

Al respecto, explicaron que, aunque estas tortugas que son la especie emblemática de la región cuyana, se encuentran amenazadas, se sabe muy poco sobre los parásitos que pueden afectar su salud y su rol en el ecosistema. Por lo que, según los especialistas, identificar esta nueva especie, bautizada como Cruzia sanjuanensis, es un primer paso clave para entender su biología, los posibles daños que podría causar y, en el futuro, desarrollar medidas sanitarias preventivas para proteger tanto a las tortugas como su hábitat.

El estudio que describe la nueva especie de nematodo (el tipo de gusano) que habita en el intestino grueso de la tortuga terrestre fue realizado por Cynthia González Rivas e Iván Simoncelli, con la colaboración del parasitólogo Gabriel Castillo. Y ha tenido tanto impacto en el mundo de la conservación de la fauna, que esta semana fue publicado en la prestigiosa revista científica búlgara Historia naturalis bulgarica, bajo el título: “Description of Cruzia sanjuanensis sp. nov. (Cosmocercoidea: Kathlaniidae) in the tortoise Chelonoidis chilensis (Testudines: Testudinidae) in the province of San Juan, Argentina”.

“Este descubrimiento marca un nuevo logro para el equipo del Centro Faunístico, siendo la décima publicación científica del centro y la primera descripción de una nueva especie para la ciencia. Es un reconocimiento más al esfuerzo de los investigadores sanjuaninos y al trabajo colaborativo con la UNSJ, que continúa posicionando a la región en el mapa de la ciencia internacional”, resaltaron desde la Municipalidad.