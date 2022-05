Cómo hacer el Censo si no fuiste censado y cuáles son los datos que no debés dar

El pasado miércoles 18 de mayo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) llevó adelante el Censo Nacional 2022 y si bien se alcanzó a una gran parte de la población argentina, quedó un sector sin censar. ¿Qué pasa si no fuiste censado?, ¿cómo hacer el Censo telefónico?, ¿qué preguntas no debés responder?

En diálogo con Canal 13 San Juan, Marcelo Espósito, coordinador del Censo en San Juan explicó que ‘las personas que no fueron visitadas o no tuvieron contacto con el censista tienen una nueva oportunidad mandando un mail a la página dispuesta por la provincia, que es www.consultascenso2022@sanjuan.gob.ar". Así mismo explicó que, en el cuerpo del mensaje, los sanjuaninos deben colocar su nombre, pero no su apellido, su número de teléfono y el horario en el cual desean ser llamados para realizar el censo de manera telefónica.