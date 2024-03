Cómo es ser mujer en San Juan, según una reconocida militante social

La dirigente social, en diálogo con Radio Sarmiento, habló sobre algunas de las problemáticas por las cuales reclaman: "Nos encontramos en una situación muy compleja, las mujeres en particular, porque las políticas nacionales implementadas tienden a hacernos retroceder en derechos, particularmente a las mujeres, derechos por los que hemos luchado durante muchos, muchos años y que hoy se ven en peligro. Como la modificación con relación a la ley laboral y previsional. Ya se anunció el sistema de moratorias, en el cual las beneficiadas el 80% son las mujeres, ya que por hacer tareas de cuidados en el hogar, muchas no han podido desarrollarse en otro ámbito de trabajo, sino salvo en el de la casa, y no han podido hacer aportes. Esto es gravísimo, que hoy se nos haga retroceder, no solamente a las que están por jubilarse, sino a las que ya lograron la jubilación. Digo, como hecho fundamental que defendemos y tantos otros que hoy están en peligro de ser avasallados", opinó.

image.png

Para Vera, la lucha no pasa por lograr igualdad sino equidad y lo explica bien. "Nosotros luchamos desde nuestra organización por lograr la equidad, que no es lo mismo que la igualdad. La equidad apunta a que tenemos diferencias estructurales con los varones y, por lo tanto, esas diferencias tienen que ser contempladas. Entonces, en ese camino vamos. Tenemos muchas menos posibilidades que los varones, ¿no? Posibilidades para trabajar". Fue al detalle diciendo que "las tareas de cuidados siempre fueron impuestas a las mujeres, entonces hay menos tiempo para el trabajo y cuando hay posibilidades laborales, por ejemplo, en San Juan, que es una zona rural, las mujeres cobran mucho menos en esa zona rural. Por la misma tarea, cuando se va a la poda, a cosechar, o sea en tareas fundamentales y que, de hecho, también, en las tareas en las que más se cobra. En lo que es la vitivinicultura, las mujeres no son las que se eligen para estos puestos de trabajo. Entonces, por eso es que decimos que las posibilidades no son las mismas".

También advirtió sobre una realidad que contienen desde las entidades que están dentro de las Organizaciones de Mujeres del Campo Popular y de la Multisectorial San Juan Unidos contra el Ajuste: "las mujeres sí son parte de la economía popular, son las que más precarizadas están y más necesitan diferentes tipos de trabajo, porque los ingresos son mucho menores en aquellas que trabajan en la parte pública o privada".

image.png

Un tema ineludible en estas luchas es la violencia de género. "La violencia llamada intrafamiliar es un varón hacia una mujer y en estos momentos de crisis eso se va centrando mucho más. Entonces, si los varones no están en la discusión, difícilmente vamos a poder modificar esto, ¿no? Porque ellos son los que tienen que entender cuál es nuestra posición y juntos poder avanzar con relación a la erradicación de la violencia", analizó.

Sobre los movimientos feministas, expresó que "algunas mujeres se manifiestan de una forma y otras de otra. Yo no soy quién para decir esto está bien o esto está mal. Nuestra línea de trabajo desde siempre es el respeto, el diálogo y buscar el avance de todas las mujeres en general y para eso luchamos, también gestionamos Nos costó mucho que la dirección de las mujeres se denominara Dirección de Mujeres y de Género y Diversidades en la gestión anterior. Y hoy se reduce a Dirección de Género y visibilizando nuestra presencia para tratar las problemáticas de las mujeres".

Y habló de las verdaderas libertades: "cada uno tiene derecho, mientras no afecte o dañe a otra persona en autopercibirse como lo desee. De hecho, en nuestra organización hay muchas compañeras y compañeros trans, de la diversidad en general. Y bueno, son tratados como lo que son, ¿no? Personas, compañeros, compañeras. Y bueno, vamos juntos transitando en esto de tratar de que cada uno pueda tener los derechos establecidos y que esos derechos sean ejecutados. Entonces, obviamente, apoyamos y acompañamos a cada una de las mujeres, incluyendo las mujeres trans, y no hacemos una separación".