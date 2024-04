Cómo es el esperanzador plan para dar hemodiálisis al doble de pacientes en San Juan

En el nosocomio ubicado sobre Avenida Libertador y Calívar se hace diálisis peritoneal pero no hay una sala de hemodiálisis, que es un procedimiento diferente. Eso es lo que se sumará ahora.

"Se hacen hemodiálisis para pacientes que están internados y se hacen varias prestaciones que tienen que ver con nefrología, seguimiento por consultorio, diagnóstico de enfermedad renal. Y ahora que hay tomógrafos tenemos posibilidad de dar algunas prestaciones que tienen que ver con seguimiento de enfermedades que tienen quistes renales, que tienen cálculos. Eso lo venimos haciendo hace tiempo", contó el médico a Tiempo de San Juan.

Jiménez informó que "nosotros hemos presentado un proyecto que es la construcción de un servicio de diálisis en lo que era la dependencia de la guardia antigua del hospital, que una vez que se mudó quedó estamos ocupándola parcialmente. La verdad que desconozco si se va a fabricar un edificio para diálisis o si van a utilizar el proyecto que nosotros hicimos que contempla la construcción del servicio en la estructura edilicia de lo que era la guardia, que es totalmente aceptable".

image.png Jiménez junto al equipo de Nefrología del Hospital Marcial Quiroga, en una de las campañas por el Día del Riñón en San Juan.

¿Qué importancia tiene que exista una sala de hemodiálisis en el Marcial Quiroga?

Hay varias esferas, sostuvo el médico. Primero, que sería la primera sala de hemodiálisis fuera del éjido de Capital. Si bien está dentro de Gran San Juan, a la zona sanitaria que corresponde al Quiroga, descentralizaría un poco la prestación.

Además, explicó que "respecto de la cobertura, más allá de los servicios de nefrología en sí, la parte de prestación de servicios asociados a diálisis, diagnósticos, seguimientos, le provee de cobertura a una zona que antes no tenía. Eso lo estamos haciendo nosotros, pero parcialmente porque tenemos recursos humanos muy acotados. Somos, por el momento, tres médicos. Tenemos como dos y medio, uno de dedicación parcial y dos de dedicación exclusiva.Y cuatro enfermeros. Y para algo del volumen que tiene ahora debería haber al menos el triple de personal. Así que sería, de alguna manera, formalizar la existencia del servicio y todo esto proveería de recursos humanos para poder hacer las cosas que estamos haciendo como corresponden y ampliar la cantidad de pacientes que se someten a hemodiálisis".

Jiménez destacó que hay pacientes que se están realizando hemodiálisis en el sector privado porque no hay suficientes sillones en la parte pública.

El mundo de las diálisis en San Juan

¿En qué lugares de la salud pública hoy se hacen diálisis en San Juan? Hoy se concretan en el Rawson y en el Marcial Quiroga. Lo que cambia es que hemodiálisis solamente tiene el Rawson.

Hemodiálisis es la diálisis que muchos conocen, que tiene el acceso vascular en el brazo, que saca la sangre fuera del cuerpo, se la purifica en la máquina y se la devuelve al paciente. Esa forma de diálisis, hemodiálisis, que es la más conocida, se realiza solamente en el Rawson, en la parte pública.

El médico contó que el paciente crónico va y vuelve tres veces por semana. Hay pacientes que han sido contenidos en la parte pública y luego derivados al sector privado. Con esta sala, los pacientes se verían beneficiados los que viven más cerca del Marcial Quiroga en este largo recorrido. También en quedar contemplada toda la atención en la parte pública y no fragmentado. Es que la diálisis se hace en la parte privada, los remedios se buscan en el hospital y alguna atención se la hacen en un hospital también. Por ende, ayudaría a que el paciente vaya a un solo lugar.

En el Marcial Quiroga actualmente se hacen diálisis de tipo peritoneal en forma agudo crónica para pacientes que están necesitando de terapia sustitutiva renal transitoriamente o pacientes que lo hacen en forma crónica. La diálisis peritoneal se hace en la casa del paciente, y la lleva a cabo el mismo paciente o con un asistente que es generalmente un familiar. Esa diálisis en el domicilio se controla cada tanto, por ejemplo una vez al mes. Si tiene algún incidente, va al hospital.

En el hospital rivadaviense hay pacientes que provienen de distintos lugares lejanos como en Valle Fértil, Jáchal, Calingasta; y cercanos como Rivadavia de todas sus localidades como La Bebida, además de Rawson y Chimbas.

La diálisis se hace con sillones. En el Marcial Quiroga no tienen sillones para diálisis crónica, solo para diálisis de internados en el hospital por un problema de salud y que necesita eventualmente y no se puede trasladar. También hay diálisis en terapia intensiva, para pacientes que están críticamente enfermos y que no se pueden movilizarse. Son cuatro las máquinas para hemodiálisis.

En Nefrología del Marcial Quiroga existe un programa de biología renal, por el cual prácticamente se diagnostica todos los martes a través de imágenes, lo que no se modificaría mucho. "Yo no creo que la sala que se genere o no, no va a cambiar mucho lo que venimos haciendo respecto al programa de prevención y diagnósticos", dijo.

El equipo cuenta, una vez al año un programa, con una campaña de prevención y de dar a conocer lo que es enfermedad renal, que en el Día Mundial del Riñón. Se ha dado la segunda semana de marzo todos los años anteriores, excepto el año de pandemia, en el 2020.

"En la parte de tratamiento, hay gente que no puede hacer determinada diálisis o no quiere hacerla y le conviene hacer la otra, y nosotros hoy en día solamente le podemos ofrecer diálisis peritoneal como tratamiento a largo plazo. Así que eso cambiaría si hay sala de hemodiálisis".

Con este servicio se duplicaría la asistencia de diálisis en San Juan

Si existiera este lugar nuevo, ¿cuánto podría crecer? Jiménez dijo que se duplicaría la capacidad de salud pública.

En Nefrología en San Juan manejan entre ambos hospitales alrededor de 1.000 consultas ambulatorias por año. Biopsias renales hay cerca de 35 por año. Y se hacen cerca de 700 sesiones de hemodiálisis aguda por año. "Eso va creciendo, ha ido creciendo a medida que nosotros funcionamos desde la pandemia, más o menos formalmente, desde el 2020, así que te puedo decir los últimos tres años", destacó el profesional.

"Hay una demanda no contenida. A medida que nosotros vamos abriendo servicios prácticas en el servicio, la práctica de biopsia, la práctica de diálisis, la práctica de hemodiálisis aguda, no hemos encontrado una meseta en la curva. Siempre tenemos un poco más, digamos. Entonces, es muy probable que la cantidad de pacientes a atender todavía sea mayor", analizó.

En el mundo, citó, en lugares donde hay menos dinero hay más posibilidades de tener enfermedad renal. "Nosotros estamos en una de las provincias que más denuncian enfermedad renal, así que esto es algo que viene en crecimiento".

Afortunadamente la enfermedad renal en niños no es algo tan frecuente, dijo. La salud pública tiene destinados recursos muy importantes en el Hospital Rawson para atender diálisis de niños, tienen derivaciones a trasplante, biopsias, tiene todo un servicio de nefrología pediátrica.

Un proyecto complejo

Jiménez destacó que el proyecto de la sala de hemodiálisis viene generado desde el Hospital hacia el Ministerio de Salud. Sobre los tiempos de que se pueda iniciar esto, sostuvo que no tiene precisiones.

image.png

Recordó que "nosotros desde la pandemia venimos subsanando y nuestra salud pública nos ha dado recursos, tiempo, gente y recursos materiales para poder ir subsanando los problemas que surgieron. En la pandemia la gente que tenía enfermedad renal no se podía trasladar del hospital. Nosotros fuimos encontrándoles soluciones al problema a medida que surgieron. Ahora estamos en una circunstancia en la cual para seguir dando soluciones hay que crecer con una sala de hemodiálisis que necesita una infraestructura especial".

El médico informó que este tipo de sala "necesita sillones, necesita una máquina de diálisis, necesita un agua especial, mucha agua en realidad, y personal dedicado a eso. Entonces, entiendo que salud pública ahora va a avanzar sobre esa cuestión".

Las diferentes diálisis

La diálisis peritoneal es un tipo de diálisis cuya finalidad es eliminar los desechos y el líquido excedente de la sangre a través de los vasos sanguíneos del peritoneo. Para realizar la diálisis peritoneal, se debe realizar una pequeña intervención quirúrgica para la implantación de un catéter en la cavidad abdominal que proporciona poder introducir la solución de diálisis dentro del organismo.

image.png (Crédito del gráfico: Alcer Alicante)

Durante la hemodiálisis, se bombea la sangre a través de un filtro conocido como dializador, fuera del organismo. El dializador también se conoce como "riñón artificial". Al comienzo de un tratamiento de hemodiálisis, una enfermera o un técnico de diálisis colocará dos agujas en el brazo del paciente. Cada aguja está sujeta a un tubo blando conectado a la máquina de diálisis. La máquina de diálisis bombea la sangre a través del filtro y la devuelve al organismo.