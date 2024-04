Circulación de dengue en San Juan: por qué no se hace campaña de vacunación y un dato alarmante

Explicaron por qué no se realiza una campaña de vacunación masiva y gratuita contra el dengue, en medio de la circulación viral y el brote de la enfermedad.

Este jueves, el Ministerio de Salud de la provincia confirmó la circulación viral de dengue en San Juan, en consonancia con el brote de la enfermedad que afecta a prácticamente todo el país. En ese contexto, surgió la duda en torno a la posibilidad de que se realice una campaña de vacunación masiva, tal como sucede con otras enfermedades. Sin embargo, las autoridades aclararon que, si bien se analizó la posibilidad, por el momento no está indicado un operativo de inmunización de este tipo. Por otra parte, se refirieron a un dato preocupante: no hay grupo de riesgo para proteger especialmente del dengue, la enfermedad puede afectar gravemente a cualquier persona, más allá de su edad y condición de salud.

“La vacuna no está indicada por el momento en el territorio nacional porque está estudiado que para este brote no sería beneficiosa, no sería efectiva”, aseguró la titular de Medicina Sanitaria de la provincia, Cecilia Clavijo.