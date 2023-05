Cinco tips para lograr el placer femenino desde el cuidado y el autoconocimiento

En el caso del orgasmo en personas con vulva (coloquialmente conocido como orgasmo femenino) suele suceder que no se disfruta con plenitud, o que, por el contrario, se contiene o se desconoce si se llegó o no a vivir uno durante el momento de la relación. La profesional señala que esto tiene que ver con concepciones construidas en el pasado, donde hablar de la sexualidad en las mujeres no era muy común e incluso la autoestimulación era castigada o mal vista.

image.png

Es por este motivo que la autoexploración y el autoconocimiento son pilares primordiales a la hora de experimentar orgasmos, siendo el primer punto a tener en cuenta cuando se explora en el tema. “Es importante conocer nuestro cuerpo, las distintas partes de la vulva y animarnos a estimularnos, es decir, a masturbarnos. Esto nos va permitir conocer en qué lugar nos gusta que nos estimulen, a qué ritmo, con qué velocidad o en qué dirección”, señala la licenciada.

La autoestimulación es fundamental porque permite que la persona sepa qué es lo que le gusta y que no, como también hasta donde llega el disfrute.

La comunicación con la persona con quien se vive el acto íntimo también es importante para poder llegar al climax. “Una vez que sabemos dónde nos gusta que nos estimulen, es importante decirle al compañero o compañera sexual qué nos gusta y dónde nos gusta que nos estimulen. Mientras más claras seamos, más rápido van a comprender nuestras parejas cómo y dónde disfrutamos”, remarcó Valeria. Es importante tener en cuenta que no se puede lograr una eficiente comunicación si no hubo un momento con una misma, reconociendo el cuerpo y descubriendo el placer.

Por la falta de información muchas personas consideran que el camino al orgasmo es uno solo: el coito con penetración, pero esto no es así. Explorar las distintas prácticas sexuales es una buena alternativa para saber cuáles son las que permiten una excitación mayor y diferenciarlas de otras. Por mencionar algunos ejemplos se encuentra el frotarse y acariciarse con la otra persona, la masturbación mutua; masajes; el uso de objetos sexuales que no sirvan para la penetración; entre otros. Incluso hay mujeres que pueden llegar al orgasmo de una manera más placentera de esta manera que durante el acto sexual con penetración, por distintos factores propios de cada persona.

image.png

Otro tips para lograr un orgasmo es acompañar el momento de intimidad con fantasías, para lo cual el autoconocimiento y la comunicación serán imprescindibles para lograrlo. Si no hay confianza en una misma ni en el compañero o compañera sexual, lograrlo será casi imposible. Valeria explica que la estimulación por medio de fantasías implica, por ejemplo, visibilizar, imaginar y fantasear en el momento íntimo con escenas que estimulen, favoreciendo las vivencias orgásmicas.

El último tips, pero no menos importante es dejar de lado la vergüenza. Al respecto Valeria asegura que este sentimiento suele abordar a las mujeres al momento de mantener una relación sexual, sobre todo porque las inunda el pensamiento de cómo se ven sin ropa, qué se debe o no hacer, qué tipo de prácticas realizar y cuáles no. O peor, por estar concentradas en la otra persona y en que no note las “imperfecciones” que dimensionan como gigantes y evidentes, el disfrutar queda en el olvido.

“Las investigaciones demuestran que las mujeres estamos en los encuentros sexuales muy pendientes de cómo nos vemos en ese momento, y eso hace que nos desconectemos del placer. Es importante entregarse al encuentro dejando de lado las vergüenzas, teniendo en cuenta que la sociedad impone modelos de belleza inalcanzables que afecta la visión que tenemos de nosotras mismas”, puntualiza la profesional.

image.png

Para introducirse en el tema dejando de lado los prejuicios y tabú, Valeria comenta que brinda un curso dirigido a mujeres que manifiestan dificultades o que nunca llegar a tener vivencias orgásmico, llamado “Vivenciando mis orgasmos”. “Este curso tiene varios módulos, hablamos un poco de la historia de la mujer, sobre la brecha orgásmica, sobre nuestra anatomía, el clítoris, y tiene además una serie de sugerencias para que las mujeres puedan explorar su placer. Tiene dos ejercicios, uno de autoexploración y uno de auto estimulación, son ejercicios guiados”, finaliza la licenciada.

Lograr el éxtasis del orgasmo es un camino que debe iniciarse con seguridad, escuchando al propio cuerpo como también a la otra persona, sus deseos y solicitudes, y entre ambas partes construir un momento de intimidad que permita el placer en su máxima expresión.