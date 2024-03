Cerró el Instituto Saint Thomas en San Juan

Embed - St Thomas Instituto de Ingles on Instagram: "Es con todo nuestro pesar que comunicamos que este año el Instituto Saint Thomas no abrirá sus puertas. Agradecemos a toda la comunidad sanjuanina por el aliento, el apoyo y toda la confianza puesta en nosotros en los últimos 30 años. Lamentablemente, debido a la situación económica actual nos vemos obligados a dejar de prestar nuestros servicios a partir de hoy. Los conceptos abonados para este ciclo lectivo serán reembolsados en su totalidad. Para acceder a este reembolso verifique el mensaje enviado por administración a través de la plataforma institucional. En dicha comunicación se indicó las instituciones avaladas por el Ministerio donde podrá buscar vacantes. En el caso de los alumnos inscriptos para la mesa del Ministerio de marzo, se confirma la fecha y el horario del examen los días 20 y 21 de marzo a las 19 horas. El examen será en el primer piso del colegio Don Bosco. Estaremos entregando documentación escolar en la actual dirección en los siguientes días y horarios: Sábado 9 de marzo de: 10 a 12.30 hs Lunes 11 de marzo de 17 a 21 hs Miércoles 13 de marzo: de 14 a 19 hs Con posterioridad a esas fechas, podrán comunicarse al mail: [email protected] Por cualquier inconveniente o consulta de certificación contactarse con la regencia al siguiente número: 2644726563 o por e-mail al siguiente correo: [email protected] Sin otro particular, nos despedimos con el mayor de los agradecimientos por el camino recorrido y la confianza puesta en nuestra institución. Les deseamos éxito en su trayectoria educativa. Administración Instituto Saint Thomas"