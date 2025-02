Buscan a un perrito perdido desde hace casi un mes en Rivadavia

image.png

"Me sigue inseparable...Ese día no se movía de mi lado como que algo presentía, de no creer. Ahora comprendo mas lo que vale sentimentalmente una mascota. Lo estoy buscando, se da conmigo nada mas", dijo Carmona.

Según comentaron testigos, la última vez que lo vieron fue en el barrio Wilkinson, pero cuando fueron a buscarlo, los vecinos comentaron que unos chicos le habían tirado piedras y huyó.