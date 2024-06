Biodecocodificación: aprendé a escuchar tu cuerpo

Esto es lo que la biodescodificación propone estudiar y llevarlo al máximo nivel. Para la biodescodificación todas las enfermedades que afectan al cuerpo tienen un origen emocional y no necesariamente físico, es decir, está causada por algún tipo de sentimiento que no se manifiesta como tal, queda encapsulado , no resuelto, y por eso se proyecta en el plano físico del cuerpo, dañándolo y generándole una enfermedad.

Esta herramienta parte del sistema de pensamiento, emociones y pensamiento físico; y cómo las emociones crean códigos, que son los causantes de un síntoma o una enfermedad, que en biodescodificación se denomina adaptación, y sobre ella se entra a gestionar la emoción, entendiendo cómo, cuándo y en qué situación se generó dicho código.

Sin embargo, para descodificar es necesario recapitular, entender esa situación o momento, lo que muchas veces nos obliga a perdonar o ser perdonados, entender que no era necesario cargarnos con esa ira o que solamente debimos ser más tolerantes en algún momento, lo anterior aplica muchas veces en los cuadros de estrés, enfermedad común a nivel mundial.

La Descodificación Biológica se encarga de descodificar esos comportamientos, pensamientos, acciones y emociones que ha obstaculizado el fortalecimiento del ser, esto es visible, cuando hay situaciones repetitivas en nuestra vida, tales como relaciones disfuncionales, problemas con la autoridad, ansiedad, etc.

Esta terapia que como hemos comentado proviene de la medicina alternativa y tiene un diccionario con una lista de enfermedades y su significado emocional.

Sin embargo, cabe aclarar que no se debe utilizar para brindar un diagnóstico final ya que cada caso es diferente y lo mejor es realizar una sesión con un profesional reconocido para conocer en profundidad el origen de la afección.

Diccionario: descubre qué dicen las enfermedades de nuestras emociones

Entender de dónde proviene, desde el punto de vista emocional, cada patología que aparece en el cuerpo puede ser unpunto de partida para prevenir una recaída, para mejorar el cuadro y para ayudar a otras personas que pueden padecerla por compartir factores emocionales, ya que gran parte de los seres humanos comparten el sentido biológico y simbólico de los órganos y sistemas, por lo que hay ciertos patrones que tienden a repetirse. Es por eso que el diccionario puede usarse como puerta de entrada al tema de la biodescodificación.

Acné juvenil

Esta afección puede aparecer por la atracción y miedo al instinto por la sexualidad que recién comienza a despertar. Es parte, también, de un proceso en el que las personas adolescentes y jóvenes tienen problemas para aceptarse a sí mismas.

El acné puede aparecer y la biodescodificación trata de identificar sus causas

Adicciones

Esconde un sentimiento de vacío existencial, falta de amor; una sensación de soledad y desconexión con el entorno. Enmascara un sufrimiento muy profundo para luego recrudecerlo. Heridas, enfado con uno mismo, conflicto mental y culpabilidad.

Afecciones de la piel

Sentimientos de miedo, angustia, sensación de amenaza, problemas nerviosos, son algunas de las causas emocionales que identifica la biodescodificación para estos trastornos. Es el órgano que proyecta hacia fuera nuestros procesos psicosomáticos. Las erupciones cutáneas provienen de los problemas de contacto y relación, roces, y también estrés nervioso.

Afecciones pulmonares

De acuerdo a este diccionario, pueden aparecer por problemas de relación con otros o con el entorno. La respiración comunica con el ambiente y con los demás, por eso problemas en ella significan miedo a inspirar la vida. No poder respirar significa una profunda aflicción o depresión, o sensación de no ser digno de vivir plenamente.

Alzheimer

El mal de Alzheimer es el tipo más común de demencia, y, de acuerdo a la biodescodificación, puede aparecer por una negación a enfrentar la vida, desesperanza y desamparo.

Amigdalitis

Rabia, miedo, emociones y creatividad reprimidas son algunas de las causas que pueden contribuir a la aparición del trastorno en las amígdalas. Aparece cuando la persona no puede "ser ella misma", mostrarse como se siente. En los niños, puede significar que se sienten un estorbo.

Anemia

Está relacionada a una falta de alegría ante la propia vida y a la falta de valoración por uno mismo.

Anorexia nerviosa

Para la biodescodificación, las causas emocionales que pueden desencadenar la aparición de anorexia nerviosa son diversas y afectan severamente el día a día de quienes las padecen. En muchos casos se trata de mujeres que no quieren serlo, repudio a la sexualidad tradicional y a la femineidad, así como miedo a la proximidad, al calor y al sexo. Puede haber un egocentrismo encubierto, un ansia de atención que se consigue por la enfermedad. Deben hacerse conscientes de sus deseos para curarse.

Artritis

Estas personas suelen ser muy críticas, tanto con ellas mismas como con los demás. Tienen una tendencia obsesiva a fijarse en lo negativo de la vida y de las personas. En general, no se sienten amadas.

Artrosis

Es similar a la artritis, pero con un fuerte resentimiento hacia los demás. La persona no se hace cargo de su responsabilidad y prefiere culpar a otros de sus desgracias, alimentando el sentimiento de injusticia.

Bronquitis

La biodescodificación identifica a la conflictividad en el entorno familiar como una de las causas emocionales de la bronquitis. Peleas, gritos, falta de comunicación y silencio.

Cálculos biliares

Este diccionario señala que la amargura y agresividad reprimidas pueden desencadenar un cuadro de cálculos biliares, que a su vez puede afectar severamente la salud renal del paciente.

Cáncer

El cáncer en sí mismo es una enfermedad multicausal. Esto significa que no hay una sola causa que desencadene la aparición de un tumor maligno, sino que son varias e interactúan entre sí. El factor emocional es muy fuerte en este sentido y, según la biodescodificación, el cáncer suele aparecer en personas que mantienen algún viejo resentimiento, o problemas emocionales que arrastran desde el pasado y no se han resuelto. Se suelen sentir profundamente heridos.

Cansancio diurno crónico

Frecuentemente se relaciona con dispersar las energías y dejarse controlar por miedos, inseguridades e inquitudes. La resistencia, el aburrimiento y la falta de amor y motivación por las actividades que se desarrollan diariamente, también se pueden identificar, de acuerdo a la descodificación, como causas de cansancio crónico.

Cardiopatías o enfermedades cardíacas

Suelen aparecer en personas que, por algún motivo, se han cerrado al amor y a la intimidad. La biodescodificación afirma que el corazón se ha endurecido, y por eso se rompe. Suelen ser personas que se dejan llevar por la razón y la mente, y olvidan escuchar a su corazón, que termina enfermando.

Cataratas

Es un trastorno de la vista que suele aparecer en personas mayores -aunque a veces hay pacientes jóvenes que la padecen- y que nubla progresivamente la visión. De acuerdo a este diccionario, el problema está en la infelicidad que producen las imágenes que la persona ve.

Ciática

Temor al futuro, a carencias materiales, inseguridad ante el porvenir. También puede ser rencor o rechazo hacia algo o una persona.

Colesterol

Según la biodescodificación, el colesterol elevado tiene que ver con gente a la que le cuesta construirse, y aceptar lo que les gusta, lo que les da placer.

Colon irritable

El diccionari identifica al miedo a relajarse y a la inseguridad como posibles causas emocionales de esta enfermedad.

Conjuntivitis

Está relacionada a actitudes de frustración y enojo hacia lo que se ve en la vida.

Depresión y ansiedad

Sentimiento de desesperanza, acompañado de agresividad contenida, sobre todo hacia uno mismo. Culpabilidad, baja autoestima.

Dolor de garganta

Junto con la afonía y la laringitis son causadas por una furia que impide hablar, o un impulso tremendo por hablar pero incapacidad y miedo de hacerlo.

Dolores en general

La culpa, según el diccionario de biodescodificación, es un sentimiento que puede desencadenar dolores en todo el cuerpo.

Enfermedades sanguíneas

Quienes las sufren, suelen haber tenido grandes conflictos familiares que han quedado irresueltos y se arrastran hasta el presente.

Epilepsia

Muchos pacientes con esta enfermedad tienen la sensación de ser perseguidos. A su vez, tienen un rechazo de la vida y una sensación de violencia contra sí mismos. Así lo indica el diccionario de biodescodificación.

Esclerosis múltiple

Rigidez mental, dureza de corazón, inflexibilidad.

Esguinces

Tensión mental que no se puede soportar por más tiempo o hacer cosas que no nos gustan hacer. Circunstancias que nos crean tensión, ir en dirección equivocada.

Estreñimiento

Esta dificultad puede responder a un temor a soltar, tacañería y mezquindad.

El estreñimiento es un síntoma muy común en muchas personas y responde a diversas causas

Fallas renales o dolor en los riñones

En muchos casos, según la biodescodificación, pueden desencadenarse por problemas de convivencia, de relación con los seres cercanos.

Fibromialgia

Dolor en las relaciones familiares, vínculos que se han roto. El diccionario identifica al dolor interno, que no se ve, relacionado con la impotencia, como causa de la fibromialgia.

Fibromas y quistes

Resentimiento contra la pareja afectiva, sentimiento de estar injustamente herido.

Garganta - Inflamación o irritación

Represión constante del enojo. Es común en personas que se sienten incapaces de expresarse, tanto por sí mismas como por el entorno en el que tienen que hacerlo, de acuerdo a lo que indica el diccionario de biodescodificación.

Gripe, catarro, resfriado

El origen de este trastorno, según la biodescodificación, puede ser una situación que enoja y provoca conflicto mental y disgusto, e incluso debilidad en el sistema inmunológico.

Hemorroides

Enojo por el pasado, temor a soltar hechos que ya sucedieron.

Hepatitis o problemas hepáticos

Rabia, ira, indignación y agresividad reprimidas. Miedo y resistencia al cambio.

Hernia Discal

Sensación de no recibir ningún apoyo de la vida. Indecisión.

La hernia de disco puede afectar severamente la salud

Herpes genital

Culpa y remordimientos sexuales.

Herpes labial

Enfado, disgusto y temor de expresarlo.

Hiperglucemia (diabetes)

Quienes la padecen pueden tener deseos amorosos que no son capaces de aceptar, no reconocen sus sentimientos para abrirse al amor. El amor, lo dulce y el placer están estrechamente relacionados. Una carencia afectiva puede "llenarse" consumiendo azúcares en exceso.

Hipertensión

Personas que rehúyen de los conflictos y no afrontan un problema.

Hipoglucemia

La baja de azúcar aparece cuando la vida se percibe como una carga que abruma a la persona.

Hipotensión

La baja tensión arterial puede aparecer, según la biodescodificación, como consecuencia de la evasión de conflictos y falta de ánimo y valor.

Ictericia

Prejuicios internos y externos; la razón y la forma de pensar están desequilibradas.

Infección

Enojo, irritación, rabia.

Inflamación

Ira, miedo.

Insomnio

Miedo, culpa, pensamientos negativos y desconfianza en el fluir de la vida.

Lunares

Conflictos con cosas que se desechos, de manchas. Con cosas que no hemos podido terminar de erradicar de la vida.

Mareos

En general se relacionan con los miedos, especialmente a cosas que no se pueden controlar. Miedo a la muerte, a estar atrapado o a no tener el mando son los más habituales.

Migrañas

Las migrañas, para la biodescodificación, son multicausales. Pueden ser producidas por múltiples factores, que van desde estreñimiento y tensión nerviosa o estrés, hasta intolerancias y alergias ante un alimento, insatisfacción sexual, resistencia ante el fluir de la vida, autocrítica excesiva, invalidación de uno mismo, o miedo.

Mononucleosis

La biodescodificación asegura que la mononucleosis puede aparecer como consecuencia del enojo por no recibir aprecio y amor.

Orzuelo

Para la biodescodificación un orzuelo suele significar que la vida se está viendo con enojo, con ojos airados.

Pies -todo tipo de problemas vinculados con ellos

El pie, en la biodescodificación, tiene que ver con la madre. Por eso quienes sufren problemas en los pies pueden tener resentimiento hacia su progenitora, y hacia la maternidad en general.

Problemas de estómago

De acuerdo a la biodescodificación, los problemas de estómago se relacionan con la incapacidad de digerir o asimilar lo nuevo en la vida. Miedo al futuro incierto.

Problemas de la espalda

Sentimiento de falta de apoyo en la vida. Se cargan de más presión de la que pueden aguantar. En la parte superior de la espalda significa falta de apoyo emocional, en la parte media, llevar una carga del pasado. En la parte baja, inestabilidad material o económica.

Problemas de la vejiga

La tensión psicológica se manifiesta físicamente como necesidad de vaciar la vejiga.

Problemas de tiroides

Estas personas sienten que nunca pueden hacer lo que desean, y pueden tener un sentimiento de humillación. El hipotiroidismo significa desesperanza, bloqueo, renunciar a todo intento. El hipertiroidismo, bronca por ser dejado de lado.

Problemas durante la menopausia

Miedo a envejecer.

Problemas en las articulaciones

Representan dificultad para aceptar cambios que se están dando en la orientación de la vida.

Prurito, irritación.

Ardor por temas de sexualidad. Agresividad.

Psoriasis

Miedo a ser heridos, que se manifiesta con que la piel se vuelve una coraza.

Pulmonía – neumonía

Heridas emocionales sin cicatrizar. La biodescodificación identifica el enojo y el cansancio hacia la vida como posibles causas de la patología pulmonar. A su vez, considera que la persona tiene una necesidad de espacio, autonomía, vinculados al sentimiento de vivir.

Rechinar los dientes al dormir

De acuerdo a la biodescodificación, el bruxismo es una expresión de agresividad inconsciente.

Reumatismo

Aparece en personas que se sienten víctimas.

Sida

Disociación entre amor y sexualidad. El amor no vivido, inconscientemente, destruye las defensas. En relación a esta enfermedad es importante tener en cuenta que la protección al momento de mantener relaciones sexuales es esencial, dado que es la única forma de prevenir el contagio y, en consecuencia, la propagación de la enfermedad.

Sobrepeso

Sentimientos de miedo y desprotección. Estas son las causas que originan el sobrepeso y la obesidad en los seres humanos, según la biodescodificación, es decir que muchas personas compensan sus carencias afectivas o sexuales a través de la comida. Soledad, aburrimiento, tristeza, rechazo. Sentimiento de impotencia, ideas negativas, fracaso. Se dice que "engordan más los remordimientos que el alimento en sí".

Tortícolis

Falta de flexibilidad.

Trastornos de la menstruación

Rechazo a la feminidad, culpa, temor. Pensar lo sexual como sucio o pecaminoso. Las menstruaciones abundantes tienen que ver con un estrés excesivo, que puede llegar a la creencia de que no tienen ningún poder de elección en su vida o de que están controladas por otros.

Vértigo

Pueden ser negadores. No quieren ver, porque lo que ven no les agrada. Pensamientos dispersos que vienen y van.

Para conocer qué significa cada enfermedad, la mejor manera siempre será mantener una escucha atenta a nuestros cambios internos para que el cuerpo y las emociones, puedan encontrarse en armonía.

Vitiligo

Separación brutal, horrible, de un ser querido, o muy apreciado. La biodescodificación identifica a estas situaciones como posibles desencadenantes de un trastorno como el vitiligo.

Ante todo y como punto final a esta nota queremos dejar muy claro que el abordaje que debe hacerse sobre las emociones y los conflictos que puede tener duna persona deben hacerse de manera individual ya que cada persona es diferente ella, su manera de gestionar y procesar sus emociones y su entorno.

Esto al final es un (buen) diccionario, que te puede ayudar a entender mejor que te puede estar pasando, después vendrá tratarlo y buscar como sanarlo de la mejor manera posible con idea de poner en palabras lo que sientes y evitar enfermarte, o sanarte de tus afecciones.

Escrito por: Carlos Fernández.

Coach y psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram: Europa Coaching.