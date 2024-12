Atención, sanjuaninos en Chile: en medio de las marejadas, qué pasará con los fuegos artificiales en la costa

5.jpg

Además, sostuvo: “Ya no va a ser lo que vimos el fin de semana, con estas salidas de mar, se va a calmar un poco el mar para el horario de los fuegos artificiales”. En cuanto a las marejadas y los peligros que presentan, Riffo también reiteró el llamado al autocuidado, a no acercarse al mar, y estar siempre atento con las recomendaciones que da la autoridad marítima, “y sobre todo con los más pequeñitos ahí, que de repente uno los descuida y no queremos tener ninguna desgracia”.

Aviso de marejadas para el 1 de enero

Así como mencionó Riffo, el Centro Meteorológico de Valparaíso emitió la noche de ayer lunes un nuevo aviso de marejadas. Esto, desde Arica a Golfo de Arauco y para el Archipiélago de Juan Fernández.

“Respeta las normas de seguridad establecidas. Evita el tránsito por sectores rocosos. No ingreses al mar durante el evento de marejadas”, se indica en el aviso.