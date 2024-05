Asoma un nuevo hotel 5 estrellas en un rincón icónico de San Juan

La funcionaria develó que "hay consultas para hacer un hotel en Valle Fértil, en el centro de San Agustín". Y agregó que "hay interesados en construir ahí un hotel cinco estrellas. Están evaluando todo lo que significaría poner un hotel ahí".

Sobre quién está detrás de este proyecto solo dijo que "no es gente de acá. Es una cadena de hoteles que está en muchas provincias", contó. La firma sería Marriot, que el año pasado junto con empresarios de la cadena Sheraton tuvo algunos contactos en este sentido con el entonces gobernador Sergio Uñac.

La meta es brindar un servicio acorde al turismo internacional que recibe todo el año el Parque Ischigualasto. "La idea es poder competir un poco con Villa Unión, ya que por ahí tenemos esa dificultad de que la mayoría de la gente que visita Ischigualasto se aloja en Villa Unión. No hay grandes hoteles", precisó sobre la realidad de Valle Fértil.

image.png

Para Barboza, la inversión está decidida por parte de la empresa. "Sí, están decididos, pero bueno, están evaluando como toda inversión, que hace falta evaluar el mercado y demás".

En el Ministerio de Turismo, por supuesto, ven esta posible inversión con buenos ojos. "Sí, sobre todo para captar todo el turista que viene a Ischigualasto y se termina alojando en La Rioja.

Emplazar un hotel de lujo abre el debate sobre si rompería el equilibrio con los prestadores locales. Para la funcionaria esto no presenta desventajas para los operadores vallistos o sanjuaninos en el paraje. "No, todo lo contrario. Nunca está de más. De hecho hay público de cinco estrellas que no se aloja ahí porque no tiene nada al nivel de lo que buscan. Y la verdad es que nosotros todavía no podemos cumplir con esa demanda de la gente que se aloja en hoteles cinco estrellas o no se aloja. Y bueno, así que sería una posibilidad linda. Y el turismo de este gualasto, teniendo en cuenta que es un turismo internacional, entonces necesitas el tipo de alojamientos también", valoró.

Quedan muchas dudas sobre este nuevo hotel cinco estrellas. Nada les mencionaron a las autoridades locales sobre cuándo empezarían, ni cuántas plazas hoteleras sumarían a la provincia. Lo que sí se espera es que no sea un edificio de varios pisos que contraste con la fisonomía típica de San Agustín, que es uno de sus atractivos. "Estoy segura de que por el entorno del lugar no sería en altura, sino horizontal".

image.png

¿Será para empezar a construir este año? "Están evaluando, sí. Ojalá que se dé, es un sueño, sí", se ilusionó Barboza.

Unos pocos en San Juan

En San Juan hay dos hoteles cinco estrellas, ambos de la cadena Del Bono, además de AlKázar que también es de alta categoría, todos ubicados en Capital.

El último cinco estrellas que se inauguró en San Juan es el ubicado en el microcentro, a una cuadra de la Plaza 25 de Mayo, emplazado en calle Sarmiento entre Ignacio de la Roza y Rivadavia. Se trata del hotel Del Bono Central, que funciona desde el 29 de abril de 2023.

image.png

El edificio cuenta con 13 pisos convirtiéndose en el más alto de la ciudad. Además puede albergar a turistas en las 83 habitaciones y 201 plazas hoteleras que se sumaron a San Juan.