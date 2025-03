Así será el homenaje del Gobierno de San Juan a los héroes de la Guerra de Malvinas

El acto oficial está programado para las 9:30 horas del 2 de abril y contará con la presencia del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, la ministra de Gobierno, Laura Palma, además de otros funcionarios y autoridades invitadas.

El evento tendrá lugar en el Monumento a los Caídos en Malvinas, en la intersección de las calles San Luis y España, en la capital provincial.

"El museo va a ser en realidad lo que la muestra del paso de nuestra vida por la tierra, para dejarle a las generaciones futuras que Argentina tuvo un hecho lamentable, pero había que hacerle frente, que fue la usurpación de Malvinas por parte de los británicos y en ese contingente de argentinos que fueron a Malvinas en el año '82 hubo casi 300 sanjuaninos, de los cuales fallecidos en combate son 23. Esto marca un hito en la historia de nuestro país y que San Juan hizo su aporte, en recursos humanos, en su gente. Creo que es muy significativo", cuenta el héroe de Malvinas sanjuanino César Ozán, secretario del CEAS (Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur), sobre la nueva sede y museo propio que están por inaugurar.

La entidad finiquita los últimos detalles para marcar un hito en la antesala de este 2 de abril, cuando se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas para presentar en público el proyecto que se iniciará con una carpa abierta y la colocación de la piedra basal del museo, cuyas piezas se empezarán a exhibir de antemano en ese lugar, en calle Teresa de Ascensio 1205 Este, departamento Capital. Será un hecho bisagra porque los héroes de Malvinas harán por primera vez en ese sitio la tradicional vigilia antes del 2 de abril.

