Así registraron el terremoto ruso de 8,8º en San Juan y qué detectaron investigadores de la UNSJ

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1950952549562937463&partner=&hide_thread=false Así registraron en San Juan el terremoto de 8,8º en Rusia y qué detectaron investigadores de la UNSJ



Video gentileza: Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ pic.twitter.com/zo2Cm4I9Ss — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 31, 2025

En un video publicado en redes sociales, los investigadores mostraron cómo se detectó en tiempo real el arribo de las ondas sísmicas a las estaciones instaladas en la provincia. “Lo que siempre llega primero son las ondas P, luego las ondas S y tiempo después las ondas superficiales, que son las que tienen mayor amplitud y las que se observan mejor en el registro sísmico”, detalló Fernández.

El Observatorio, dirigido por el Dr. Gustavo Ortiz junto al investigador Mauro Sanz, integra la Red GIRCYT, orientada a la gestión integral del riesgo. Gracias a este sistema, San Juan cuenta con estaciones estratégicamente instaladas: una en Finca Don Carmelo, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, y otra en Pedernal, incorporada tras el terremoto del 19 de enero de 2021 para monitorear réplicas.

“Que un sismo tan lejano quede registrado aquí muestra cómo la Tierra entera vibra ante un evento de esta magnitud”, resaltó Fernández.

Un fenómeno que "no es inesperado" en Kamchatka

El reciente terremoto recordó a los especialistas que Kamchatka no es ajena a eventos de gran magnitud. “No es inesperado en esa región, tiene antecedentes históricos de movimientos importantes, como el de 1952, de magnitud 9, que provocó un tsunami devastador”, señaló días atrás Rodolfo García, titular del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El funcionario recordó además el terremoto más grande jamás registrado: el de Valdivia, en Chile, ocurrido en 1960, de magnitud 9,5, cuyas olas llegaron incluso a Japón.

Sobre las alertas de tsunami, García explicó que las olas generadas tras el terremoto pueden desplazarse a 700 km/h y tardar horas en alcanzar costas lejanas. “Por eso se monitorean en tiempo real para confirmar o descartar su impacto”, señaló.

¿Podría ocurrir algo así en San Juan?

La respuesta de los especialistas es categórica: no. “En San Juan no es posible experimentar terremotos de esta magnitud porque Argentina no está sobre un borde de placas. Nuestros sismos provienen de fallas geológicas internas dentro de la placa sudamericana, por lo que son menos potentes que los de las zonas de subducción, como Kamchatka o la costa chilena”, explicó García.

En otras palabras, aunque los sanjuaninos conocen de cerca la fuerza sísmica, la escala de lo ocurrido en Rusia pertenece a escenarios tectónicos diferentes.

Mientras tanto, los registros capturados desde el Observatorio Sismológico local son una ventana científica que permite entender -y vigilar- los movimientos de un planeta que nunca deja de moverse.