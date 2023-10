¿Arranca o no arranca Uber en San Juan?

Ante la consulta sobre el aviso de la inminente puesta en funcionamiento, desde el Gobierno de la provincia volvieron a insistir en que, la empresa no tiene autorización para realizar el transporte de pasajeros aquí.

“No tenemos ninguna novedad al respecto. Pero si el sistema se pone operativo, va a estar fuera de la reglamentación. Lamento comentarle a la gente que realice los servicios, que pueden sufrir alguna sanción importante y la retención del auto con quien estén realizando esa tarea”, comentó en diálogo con AM 1020 el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Jorge Armendariz. Al tiempo que agregó: “Esto ya se vivió con otras aplicaciones parecidas y, bueno, al costo lo termina pagando quien cree que está realizando una actividad que cree que es legal”.

En torno a las sanciones que se puede aplicar, el funcionario comentó: “Hemos estado analizando la situación y hablando con algunos colegas. En Salta se llevó adelante un juicio provincial. Primero, la Corte prohibió a Uber. Luego hicieron ciertas acciones en la provincia, como no tenían domicilio legal, no había un lugar físico donde nosotros pudiéramos participar para proseguir con la parte legal, tuvieron que hacer una denuncia federal. Por ahí, nosotros todavía no buscamos esa instancia. Pero, bueno, esa denuncia federal ha llevado a denunciar en la página Uber que están realizando actividad que no están aprobadas o que no están conformes a la normativa de la provincia de Salta”.

Para finalizar afirmó: “Hasta el momento, nosotros con Uber no hemos tenido ningún tipo de contacto. Entendemos el reclamo y la negativa que tienen, por ejemplo, los sindicatos de conductores de taxis de la provincia, pero, ¿hasta qué punto el Estado puede negar la posibilidad de trabajo siempre y cuando cumplan con toda la normativa vigente? Hay varias plataformas que están operando y operan en forma legal, es decir, si Uber quiere trabajar bajo las normativas, no habría problema. Lo único que tenemos que hacer es cumplir lo que está normado”.

Ante esta situación, cabe recordar que, a finales del mes pasado, el Juan Labaqui, director de Comunicaciones de la compañía para el Cono Sur, había comentado que, "ya se inició el proceso de registro en San Juan para quienes estén interesados en manejar con la aplicación. Y ese es el paso previo para que esté disponible la aplicación a usuarios en San Juan. La aplicación siempre ha estado disponible. De hecho, hay muchísimos sanjuaninos que ya la han podido usar. No la han podido usar en San Juan aún, pero sí la han podido usar en Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires o fuera del país, en muchísimas ciudades del mundo. Lo que estamos diciendo es que puede estar disponible también para el lado de los conductores, es decir, para quienes quieren generar ganancias".

Y sostuvo que, "cuando no hay una regulación específica, lo que corre son las normas a nivel nacional, que igualmente corren porque regulan aspectos que son nacionales, como es toda la parte contractual entre un conductor y un usuario, y toda la parte de seguros que aplica tanto a usuarios como a conductores. En este caso lo que establece es una póliza que es del lado de la plataforma, es una póliza de Uber, la que corre en todos los viajes".