Amistad "al descubierto" en San Juan: conocé sobre esta tendencia naturista

"El naturismo se define como un estilo de vida que busca conectarse con la naturaleza, caracterizado por la práctica del nudismo social con el fin de promover el respeto hacia uno mismo, hacia la otra persona y hacia el medio ambiente", explica Miguel.

Los tres tienen sus profesiones en el mundo de "los textiles", como le llaman a la gente que no practica el nudismo social y no siempre pueden blanquear sus gustos o intereses.

"A mí me pasó que se enteraran en el trabajo y me tuve que ir porque empezó la persecución", explica Marisel.

Los tres forman parte de un grupo de Naturismo sanjuanino que comenzó en el año 2008 y que hasta antes de la pandemia ya tenía 50 miembros pero hoy cuenta con unas 18 personas.

Los primeros en acercarse fueron Miguel y Marisel. La pareja tuvo una experiencia muy interesante en Córdoba donde existe uno de los predios más conocidos del país donde la gente puede practicar el turismo al desnudo.

Cuando llegaron a San Juan, quisieron replicar la experiencia y se juntaron con algunos mendocinos. Así nació Natu Cuyo y luego Naturismo San Juan. El grupo se reúne dos veces por mes y el verano sanjuanino se ha convertido en el momento ideal para practicarlo.

El grupo de nudo naturismo se reúne dos veces por mes y generalmente lo hacen en alguna casa quinta o casa con fondo y pileta que uno de los miembros presta para poder juntarse.

"Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de acciones contra la moral sino con algo que aceptamos sin etiquetas, sin desconocernos, respetándonos y respetando el lugar. También practicamos la cultura ambientalista, no todos somos vegetarianos pero cuidamos el ambiente", explica Marisel.

La aclaración de que el Naturismo no es algo sexual y que los mirones no están permitidos es algo que se ven en la obligación de aclarar siempre. De hecho, el sexo en público no es algo que practiquen los naturistas pero muchas veces se genera la confusión entre quienes no saben diferenciar los encuentros swingers del nudismo social.

"Me pasó una vez que me llame un tipo y me diga que la señora tenía una fantasía. Yo le aclaré que este no era el grupo para ellos entonces. El naturista mira a la mujer a la cara, no de una forma libidinosa porque somos un grupo de amigos", aclara Miguel.

Para Marisel ocurre lo mismo. "Comemos, tomamos mate y chusmeamos, eso es lo que hacemos", cuenta.

De hecho, cuando hay alguien en el grupo que se comporta de una manera indebida con sus compañeros o compañeras, que tiene otros intereses y no los expresa de la mejor manera, lo invitan a retirarse.

"Si entre dos personas hay onda y quieren tener algo, queda afuera, vas a tomar un café en otro momento, vamos a otro lado pero en el perímetro del grupo no", explica Miguel.

La entrevista previa

Para poder filtrar "mirones" o fetichistas que llegan al grupo con otros intereses que no son el nudismo social, el grupo ha implementado un mecanismo muy efectivo que, por ahora, les ha dado buenos resultados.

La primera reunión es en algún café en donde Miguel habla con los interesados en unirse y sostiene que cuando alguien tiene otras intenciones "se nota de inmediato y les aclaramos que el grupo no es para ellos".

En el grupo hay solo adultos y las edades van desde los 21 a los 64 años. "Hay abogados, empleados públicos, gente de todas las profesiones", explica Marisel.

Las preguntas más comunes

-Si es mi primera vez en el grupo ¿cuánto tiempo puedo estar sin sacarme la ropa?

- Si vos el primer día querés estar con alguna prenda está permitido. Hay un periodo de adaptación, unos minutos, un rato. Si no te adaptás después de eso quizás se te invita a retirarte porque no es para vos.

-¿Qué pasa si tengo una erección?

-Es una reacción natural que realmente no pasa porque no estamos en un ambiente sexual. Y si pasa no es nada, es como si estornudaras, puede pasar pero no es cotidiano.

-Si soy mujer y estoy con el periodo ¿puedo participar?

-El grupo consiste en la aceptación del cuerpo tal cual es, con todo lo que eso incluye. No hay problemas de participar si una mujer está menstruando. Yo uso la copa, aclara Lore.

-¿Hay que tener el cuerpo de alguna forma en particular?

-Si querés ver cuerpos esbeltos no vayas a un grupo nudista, andá a un gimnasio. Nosotras nos aceptamos con nuestras cicatrices, estrías y todo. No vas a ver 90-60-90

-¿Hay sexo en el grupo nudo naturista?

-No hay un ambiente sexual y no tenemos sexo en público, ni en el ámbito del grupo. Son las reglas y hay que respetarlas.

Una curiosidad

Marisel también relató que el movimiento nudo naturista en San Juan es cada vez más grande, que son muchos los interesados pero no todos se acercan al grupo local.

"Es impresionante la cantidad de sanjuaninos que viajan a otros lugares como Miami o Europa para practicar el turismo nudista pero acá no se animan", sostiene.

El proyecto para crear un predio de nudismo social en San Juan

Por ahora el grupo de Naturismo sanjuanino se reúne en la casa de una de los miembros del grupo que está acondicionando su propiedad para no tener problemas. "Se está limpiando, reformando y se ha comprado una tela verde para no molestar a los vecinos en ese lugar nos estamos juntando", afirma Miguel.

Sin embargo, también reconocen que hay un proyecto para crear un lugar similar al de Córdoba que sirva para nudo turismo en la provincia y que hay hasta un interesado en poner su propiedad para recibir a turistas de todo el mundo que quieran practicar el nudismo social en San Juan.

"Tenemos una finca, un lugar que está predispuesto para que lo adaptemos pero teníamos que hacer una Asociación Civil y una inversión económica grande", asegura Miguel. Fue por este motivo que el proyecto no pudo darse pero no descartan que ocurra en el futuro.

¿Cómo contactarlos?

Si querés formar parte de Naturismo San Juan podés contactarte al teléfono de Miguel al 2645 76-3718.