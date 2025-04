Algunos caños del Acueducto Gran Tulum podrían estar dañados

No obstante, aún hay cuestiones técnicas que se están analizando. Desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) se están realizando pruebas para determinar si existen caños con fallas. Aunque todavía no hay un diagnóstico definitivo, se están evaluando posibles tramos que no habrían superado los ensayos hidráulicos. Según explicó el funcionario, en caso de detectarse daños, los materiales serán reemplazados antes de continuar con la obra.