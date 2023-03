Actriz de la FNS defiende a los artistas en medio del reclamo docente: "Cuidado con la derecha rancia"

Encuesta cerrada Siete de cada 10 sanjuaninos no apoyan el paro de los docentes autoconvocados

Es que entre las críticas tomaron fuerzas aquellas que apuntan a que el gasto va a parar a la FNS y no a los salarios docentes. De hecho, muchos van más allá y piden que en lugar de hacerse la fiesta de todos los sanjuaninos, se destine ese dinero a los salarios.

Coyi Aguiar, una reconocida actriz sanjuanina que ya tiene varias ediciones de la FNS encima y que en 2019 interpretó a "La Pericana" en el espectáculo final, salió en defensa de la cultura local.

"Nuevamente lxs trabajodxs de la cultura estigmatizados por ser parte de una industria cultural que la sociedad no comprende como parte de una maquinaria económica", comenzó diciendo la actriz en un posteo de Facebook.

Aguiar aseguró que apoya el reclamo de los docentes pero que nada que ver con eso tiene que ver el trabajo de los artistas sanjuaninos en la FNS.

"Somos parte y apoyamos la lucha de Docentes autoconvocados pero no estamos de acuerdo con el uso como chivo expiatorio de una Fiesta Nacional, la cultura no es un gasto, si no una inversión para legitimar el derecho a gozar del arte y de la recreación como parte del desarrollo del ser humano, la FNS nos da trabajo a muches laburantes de la cultura en San Juan en distintos rubros", continúa el mensaje de la artista.

Para cerrar, Coyi pidió: "Cuidado con la derecha rancia de esta provincia que en post de generar odio busca enfrentar trabajadores con trabajadores". Mirá el posteo completo: