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Policía de San Juan

Activan un sistema digital para recuperar objetos robados y secuestrados

A través del programa "Recuperos", aquellos que fueron víctimas de delincuentes pueden localizar sus pertenencias que quedaron bajo la custodia de las autoridades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Policía de San Juan cuenta con el servicio interactivo recuperos.policiadesanjuan.gob.ar para que los objetos robados y secuestrados en diversos operativos retornen rápidamente a sus dueños. Actualmente, la fuerza provincial mantiene una base de datos actualizada para que cualquier vecino pueda consultar el stock de elementos recuperados desde cualquier dispositivo.

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El sitio web funciona mediante filtros específicos donde el usuario busca por categorías como bicicletas, motos, celulares o electrodomésticos. Una vez identificado el objeto, se completa un formulario digital que acredita la identidad del solicitante y dispara el aviso a la dependencia policial donde se encuentra físicamente el bien.

Tras el contacto virtual, el ciudadano debe presentarse en la comisaría correspondiente para realizar un acta de reconocimiento avalada por la justicia. Presentando una factura o documento que dé fe de la propiedad, el personal policial efectiviza la entrega legal y definitiva del objeto.

Actualmente, la plataforma registra un total de 798 motos, 485 bicicletas y 517 celulares que esperan ser reclamados por sus propietarios. También se encuentran disponibles 201 electrodomésticos, 94 artículos de computación, 200 herramientas y 168 equipos de audio y video, todos recuperados en distintos procedimientos policiales de investigación y allanamientos.

Este sistema demuestra la modernización de la Policía de San Juan y su compromiso permanente con la seguridad de la comunidad. Con más de 2.400 efectos publicados y 300 restituciones logradas, la fuerza pone deja en manifiesto su capacidad operativa para transformar el trabajo de calle en resultados concretos para la gente.

Fuente: Si San Juan

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