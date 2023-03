Aby, la sanjuanina que dijo basta y salió de lo más profundo gracias a la música

“Las críticas no me dan nada”. “Las críticas no me dan nada”.

Su inicio en la música fue entre los 4 o 5 años y se acuerda de forma divertida lo que ella hacía: “A partir de los 4 o 5 años empecé a cantar haciendo la voz de Shakira. Siempre escribí canciones, pero por temor nunca hice nada con ellas”.

Ella siempre tuvo temor y se encerró en sus pensamientos. “Tenía depresión, me costaba mucho. No podía elegir, había mucho acoso y nunca más canté”. También relató su relación “toxica” con una expareja, “Tuve una relación tóxica, no me podía vestir como yo quería. Pero un día dije 'yo no soy así, haré las cosas a mi manera' ”.

El cambio llegó en el momento justo y con posibilidades. “En noviembre de 2022 me propuse a escribir, a salir de este lugar. En febrero vi una publicación de una productora (FOALS Producciones) que les regalaban a 3 chicos la posibilidad de sacar un tema y fui una de las ganadoras”. El productor “Dirtymindz” creó el ‘beat’ de su tema y ella está muy agradecida: “Me enseñó, me guio, me hizo sentir muy cómoda”.

Esta producción tuvo su sacrificio porque con su amigo Nahuel Delgado hicieron el video con un celular y salió perfecto. “Me sentí muy apoyada por él y mi novio, que actúa en el video. Él se ofreció y quedó genial. Mi familia me apoyó muchísimo, les explique de qué se trataba y siempre me tiraron buena onda”.

ABY - A VECES (vídeo oficial)

Su habilidad para componer temas es increíble: “Con 11 años escribí por primera vez. Estaba esperando a mi papá adentro del auto y me empezaron a venir cosas a la mente”. Ella admite que le costó encontrar su género musical, pero con el actual se siente cómoda y espera tener a fin de año un álbum.

No vive de la crítica que el sanjuanino podría decir sobre su música y tiene una idea firme en su cabeza: “Si uno quiere triunfar hay que ponerle ganas y decir ‘voy a triunfar’, todo se puede”.