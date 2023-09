Abusos en la Iglesia Católica: una red de contención, la película que expone la situación y el caso de una sanjuanina

El pasado jueves 14 de septiembre se estrenó a nivel nacional la película “Caminemos Valentina”, un film que narra la historia de Sandra Migliore y Valentina Rojas. Ambas fueron víctimas tanto de abusos sexuales y de poder durante un noviciado en Santa Fe. Décadas después, las vivencias llegaron a la pantalla grande, exponiendo una cruda realidad y visibilizando no solo casos de abuso en la Iglesia, sino también el trabajo de la red de contención que existe en el país.

Tiempo de San Juan dialogo con la licenciada Liliana Rodríguez, psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina , quien no solo brindó detalles sobre la película, sino también sobre cómo es el abordaje que realizan en la red, donde también han recibido consultas desde San Juan.

“Caminemos Valentina” surge del libro “Raza de víboras, memorias de una novicia”, relato que Sandra volcó a páginas, contando cómo fueron sus años de noviciado, los distintos episodios de abuso que vivió de parte de quien era maestra de novicias, como también su vínculo con su actual pareja, Valentina. “El libro llega en manos del director Alberto Lecchi y es así como se interesa en la historia, se enamora, porque es una historia muy fidedigna en cuanto al abuso, a cómo es la metodología. Da cuenta de eso, pero tiene final feliz, en el sentido que la escritora conoció a su pareja y son matrimonio hace 13 años. Es una historia que tiene todo, la denuncia y la puesta en evidencia de una manera muy cuidada, pero no deja aristas por fuera, se puede comprender la sistematicidad. Para nosotros como red, no solo ellas son nuestras compañeras, sino que además tenemos años de escuchar relatos con esta sistematicidad de la institución en cuanto a cómo aborda lo que nosotros entendemos y aseguramos como delito”, explicó la profesional.

Los abusos los sufrieron durante el noviciado en el Instituto Santa Rosa de Viterbo, de la congregación de Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey, ubicado en la localidad santafesina de San Lorenzo. Aseguran que fueron muchas las víctimas entre el 1983 y 1990. Incluso juntas llegaron hasta el Arzobispado de Buenos Aires para realizar la denuncia contra la abusadora, pero el caso no prosperó y fue archivado. La agresora se fugó a Venezuela, donde se incorporó a otra congregación, con un nuevo nombre y sigue allá. Pero eso no frenó a Sandra para compartir su historia, con la idea que más víctimas puedan tomar coraje y exponer situaciones. “Es importante la difusión para nosotros tanto de la película como de la red, para llegar a más personas”, indica Rodríguez.

En qué consiste la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina

Desde hace 10 años funciona este espacio en el país. Sin sede física, cuenta con una amplia cantidad de profesionales que brindan asistencia y abordaje desde lo psicológico, legal y otros aspectos, pero también hay grupos de sobrevivientes que entre ellos ofrecen contención, escucha y ayuda.

“La red funciona por medio de Facebook. Las personas se comunican por medio de Messenger. Quien atienden la consulta soy yo. Soy la primera con quien se ponen en contacto, ya que es habitual que las personas se comuniquen de noche como los fines de semana. En pandemia explotó. Cuando una persona se anima a mandar un mensaje, los contestamos inmediatamente, así sean las dos de la madrugada, porque sabemos lo que cuesta hacerlo”, explica Liliana.

Una vez establecido el primer contacto, se realizan las entrevistas que sean necesarias, donde no solo se conoce el caso, la situación de víctima como de quienes los pusieron en ese lugar y se ofrecen todo tipo de ayuda, sea asesoramiento legal para el inicio del proceso judicial, como también el encuentro virtual entre pares, donde hay un nivel de entendimiento sobre los episodios vividos. La profesional aclara que en ningún momento inducen a la persona a que haga la denuncia o similar, sino que dejan que cada decisión se tome en el tiempo que la víctima necesite.

image.png Las Red cuenta con un mapa donde están todos los miembros de la Iglesia Católica denunciados y/o condenados por abuso. En el caso de San Juan, figura el sacerdote Walter Bustos.

“Como red no es que vamos en contra de la fe de las personas o sus creencias. El gran problema es cómo se maneja la institución y esconde de los casos, habilitando a que esto suceda porque no castiga, traslada a quien abusa”, indica la psicóloga, y continúa: “Llevamos 10 años de trabajo y cada vez recibimos más consulta. Es más, participamos en los juicios. En lo personal he sido testigo en juicios por abuso, debido a que las personas se contactaron con la red”.

Liliana comenta que por lo general quienes se contactan con la red no toman acciones en la línea judicial, en muchos casos porque pasaron años desde el abuso o porque el agresor falleció. “Hay quienes se animan a denunciar por ejemplo cuando sus padres no están. Tenemos un compañero de 76 años cuyo abusador está muerto hace mucho y no se pudo tomar una acción legal, pero lo que hizo fue la sanción publica, y así se enteró su familia sobre su historia”, comenta.

“La red es un espacio de contención y escucha. Es difícil que el entorno pueda acompañar a quien ha vivido esto, porque la persona siente que los carga, los hace sentir mal, y provoca una serie de cuestionamientos. La red abre un espacio donde se habla lo que no se puede hablar en otros lados”, señala Liliana.

La relación de la Red con San Juan

La profesional asegura que durante estos 10 años han recibido consultas de personas de San Juan. Asegura que fue hace tiempo, y la persona que consultó en un momento desistió del vínculo con la red. Al respecto, a comenta que se dan varios motivos por los cuales quienes los contactan dejan de hacerlo. “Quizás necesitaba tiempo, no escuchar tanto sobre este tema, Hemos recibido consultas que quedan eso, hay personas que se integran y que están en la red en distintos momentos como también hay personas que no han denunciado”, explica.

Recientemente recibieron una nueva consulta, de parte de una sanjuanina, cuya identidad será reservada por este medio. Ella misma comentó que se comunicó con la Red, donde recibió el apoyo que necesitaba para que su caso no quede en la nada.

Además, tuvo conversaciones con gente del Arzobispado, de acuerdo a lo que señaló, y estaría pronto a continuar por la vía judicial. “Me costó mucho poder dar el primer paso, pero voy a avanzar para que a nadie más le pase”, dijo a Tiempo de San Juan.