A los 99 años, falleció uno de los empresarios más poderosos de San Juan

A través de un comunicado de prensa, la compañía destacó que el ingeniero Eskenazi atravesó con su larga y prolífica vida dos siglos. “Su trayectoria no pasó inadvertida en el país ni en el exterior. En efecto, fue reconocido en diversos ámbitos como un empresario inspirador, de espíritu innovador y excepcional capacidad de liderazgo.

Comprendió desde muy joven el compromiso del empresariado con el progreso del país y con el bienestar de su sociedad, principios que transmitió a las nuevas generaciones de su familia. También tuvo un vínculo inquebrantable hasta su último aliento con los valores familiares y humanistas”, aseguraron.

“Su partida deja un vacío humano y familiar difícil de explicar, aunque sabemos que su legado y sus valores éticos seguirán viviendo en los corazones de quienes lo conocieron durante su incansable trabajo de más de siete décadas, que dejó reflejado en su autobiografía “Soñar la vida y construir los sueños”, el lema que marcó su visión humanista y filantrópica de la vid, agregaron.

A través del Grupo Petersen, el multimillonario tuvo en su posesión una de las empresas más importantes de la provincia, como lo es el Banco San Juan. Hasta sus últimos días estuvo a cargo de la fundación de dicha institución y su hijo Sebastián está a cargo de la presidencia del banco. Además, el grupo empresarial se encargó de la terminación de la obra del Centro Cívico. Eskenazi también tuvo vínculos con diferentes gobiernos provinciales de turno y empresarios locales.

La historia de Eskenazi

Enrique Eskenazi nació el 4 de agosto de 1925 en la ciudad de Santa Fe. Desde joven mostró una vocación por el conocimiento, lo que lo llevó a destacarse académicamente. Se graduó como ingeniero químico en la Universidad Nacional del Litoral y continuó su formación especializándose en ingeniería de alimentos en instituciones de renombre internacional como el Research Department of Continental Can Corp. y el Illinois Institute of Technology, ambos en Estados Unidos.

Su carrera comenzó en el Grupo Bunge y Born, una de las compañías más influyentes en el sector agroindustrial argentino. Más tarde, en la década de 1980, Eskenazi asumió el cargo de gerente general en la constructora Petersen, Thiele & Cruz SA, sentando las bases de lo que sería el proceso de transformación y expansión de la empresa en los años siguientes.

A partir de la década de 1990, Eskenazi lideró un ambicioso proceso de diversificación y expansión de la empresa que derivó en la conformación del Grupo Petersen. Bajo su liderazgo, la compañía incursionó en sectores estratégicos como la infraestructura urbana, la agroindustria, la energía y el sector financiero.

En el ámbito bancario, Eskenazi encabezó la adquisición de una serie de bancos provinciales, incluyendo el Banco de Santa Fe en 1996, el Banco de San Juan en 1998, el Banco de Entre Ríos en 2004 y el Banco de Santa Cruz en 2008. Estos movimientos consolidaron al Grupo Petersen como un actor clave en la economía regional argentina.

Uno de los hitos más importantes de su carrera fue la incursión del grupo en la industria petrolera. En 2008, a través de un acuerdo con Repsol, el Grupo Petersen adquirió un 25% de las acciones de YPF, la mayor empresa de energía de Argentina. Eskenazi fue designado vicepresidente de la petrolera, desde donde impulsó políticas estratégicas para el desarrollo de la compañía. En 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado argentino decidió expropiar el 51% de YPF, lo que afectó al Grupo, que había basado la financiación de su participación en la petrolera en los dividendos proyectados.

Además de su rol empresarial, Enrique Eskenazi tuvo una activa participación en instituciones públicas y privadas de la Argentina. Fue miembro fundador de la Coordinadora de la Industria Alimenticia Argentina (COPAL) y presidió el Centro de Investigaciones de Conservación de Frutas y Hortalizas del Sistema INTI (CITEF). Asimismo, ocupó importantes cargos en entidades como la Unión Argentina de la Construcción, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA).

Su prestigio lo llevó a dictar conferencias en destacados foros internacionales. Fue invitado a disertar en ciudades como Bruselas, Londres, Madrid, San Francisco y Chicago, y en países de América Latina convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA). En la Argentina, participó en eventos organizados por la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), compartiendo su experiencia y conocimientos.

Más allá de su carrera empresarial, Enrique Eskenazi tuvo un fuerte compromiso con la cultura y la sociedad. Fue un impulsor del diálogo interreligioso a través de su participación en la Fundación Ecuménica Conocer, promoviendo iniciativas para fomentar la convivencia y el entendimiento entre diferentes credos. También lideró la Asociación Civil Cultural Centro Histórico Teatro Colón, desde donde impulsó el desarrollo de la Plaza del Vaticano en la ciudad de Buenos Aires, un espacio que combina cultura y urbanismo.

Ejerció la presidencia de numerosas empresas del Grupo Petersen, incluyendo Petersen, Thiele & Cruz, y dejó un modelo de negocios basado en la diversificación y la cooperación público-privada.

“Su ausencia no será nunca definitiva porque las lecciones de su vida se proyectarán a lo largo de las generaciones que lo sucederán y lo recordarán”, lo despidió el comunicado oficial del Grupo que fundó.

