A los 14 hizo su primer corte y a los 79 es un clásico sanjuanino: la historia de la peluquería de "Juancito"

Oriundo de Angaco, ahí su única opción era participar de la cosecha. “Mi madre no quería que mi vida fuera allí, entonces le pidió a mi tío que me enseñara a cortar el pelo. Desde ahí no paré más”.

IMG_1225.JPG

Su primera peluquería la colocó en Angaco. Allí se hicieron sus primeros clientes, el boca a boca se fue expandiendo y la gente de Capital viajaba hasta la peluquería de “Juancito” para tener el corte del momento. Es por esto que en 1991 decidió dejar la barbería donde comenzó a su hijo, Ariel Aguilera. “Es por esto que no nos fue difícil comenzar acá en la galería -Estornell- ya que la clientela estaba hecha”.

La historia de la peluquería de "Juancito"

“A mi me sacas la peluquería y me matas”, responde sin dudarlo Juan ante la pregunta. “Cuando yo iba al colegio recuerdo que me hicieron dibujar que quería ser de grande. Yo dibuje a un peluquero”, agregó.

Este oficio se lo heredó a su hijo, Ariel. Su padre le enseñó todo lo que sabe de peluquería, luego se terminó de formar en Mendoza. “Me casé joven y él me dijo: ¨Si queres trabajar, te doy la peluquería¨. En la cual siguen atendiendo, alrededor de las 17.30 cierran el local de galería Estornell y 18.00 siguen en Angaco.

La historia de la peluquería de "Juancito" Parte 2

“La peluquería para mi es el trato con la gente, las amistades que uno genera”, añadió Ariel quien tiene tres hijos. “No, no quieren saber nada con la peluquería”, explicó entre risas.

IMG_1219.JPG

¿Pero por qué la peluquería es un clásico sanjuanino?, “Es lo que me he preguntado tantos años. Creo que es mi manera de ser, no lo sé…. Tengo clientes de todo el país, funcionarios, abogados, ex gobernadores, comerciantes, barrenderos. Luego el problema es cuando llega el Día del Amigo”, finalizó entre risas.