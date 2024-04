A dos semanas de su puesta en funcionamiento, los sanjuaninos sacaron más de 12 mil turnos médicos por WhatsApp

"Nos ha sorprendido el nivel de respuesta que ha tenido, porque ya llevamos más de 12 mil turnos dados. Lo que sí es importante de destacar es que no se han reducido los llamados al 0800 o muy poco se redujeron, lo que quiere decir que esto es una demanda no contenida que se está normalizando. Gente que no podía llegar ahora está llegando con los turnos", afirmó el funcionario orreguista.

El sistema llamado CIDI, es un asistente virtual que forma parte de las nuevas herramientas con las que cuenta el Ciudadano Digital 2.0. El objetivo del CIDI es agilizar y facilitar el acceso de la población a los turnos ya sea en los dos hospitales más grandes como así también en los departamentales y centros de salud.

Dobladez también aclaró que los otros sistemas para obtener turnos, como la página web del Ministerio seguirán en funcionamiento, en conjunto al asistente virtual para WhatsApp al que se puede acceder escribiendo al 264 459 2201.