Ya hay nombres para cargos nacionales pero falta una negociación clave en San Juan

Javier Milei asumió como presidente el 10 de diciembre y en menos de una semana en ejercicio del cargo, tomó decisiones fuertes, que fueron anunciadas durante su campaña. Devaluación y medidas destinadas a achicar el Estado, todo en pos de recortar el déficit fiscal y de llevarlo al 3%. En San Juan, la Libertad Avanza busca afianzar la cercanía al libertario, lo que refrendado por Milei cuando le dio a Peluc la posibilidad de participar en la reunión con el vicepresidente de la Asamblea Popular China, Wu Weihua. Por estos días, también definirán quiénes serán las personas que ocuparán los puestos locales en reparticiones nacionales, tal es el caso de ANSES, PAMI, Vialidad, entre otras. Las definiciones dependen también de una charla, que puede darse o no. Los detalles.

Según informaron fuentes de la Libertad Avanza, hay disposición para negociar con el gobierno de Marcelo Orrego algunos lugares dentro del organigrama. Es el caso de Vialidad y ANSES. Pero esto depende de una convocatoria por parte de Orrego al plantel libertario. La relación entre Peluc y el Gobernador no es fluida, es el ex líder de Producción y Trabajo, Roberto Basualdo, el interlocutor. En el búnker libertario esperarán una señal durante toda la semana. Sin charla, no habrá negociación. Al menos, esto fue lo que dejaron en claro ante las consultas de este medio.