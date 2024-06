Video de un senador nacional ebrio y orinado se volvió viral: Qué explicó el legislador

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/1802769651195109678?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1802769651195109678%7Ctwgr%5E6541e6cf4626abb7074524b4b535cc69ae381710%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.parlamentario.com%2F2024%2F06%2F17%2Fse-viralizo-en-las-redes-un-video-contra-un-senador-que-denuncio-una-extorsion-detras-de-la-movida%2F&partner=&hide_thread=false “Senador”



Porque la esposa del senador nacional Ezequiel Atauche, de La Libertad Avanza, lo escrachó en redes: “¿No estás borracho? Mirá cómo tenés el pantalón”. pic.twitter.com/dpaVtk5Njs — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 17, 2024

Citado por parlamentario.com, el senador de La Libertad Avanza aseguró que “el video es de hace 4 años. Lo subieron ahora por detrás de una extorsión por una persona a quien metieron preso por presunto abuso sexual a mi hija”.

Y concluyó asegurando que “esta persona es la pareja de mi exesposa”.

De origen empresarial, Atauche es fundador y propietario de empresas como Meet Go On. También está al frente de EA Inmobiliaria y EA Desarrollo Inmobiliario. En su perfil de Linkedin se presenta como alguien que busca continuamente “innovar en las áreas que todavía no han sido exploradas”. Su especialidad son los desarrollos inmobiliarios, la construcción, el transporte, lo financiero, el software, supermercados e inversiones.

“Soy un joven empresario, no vengo de la política, estoy inmerso en la realidad del jujeño día a día, puedo ser una alternativa que represente a los trabajadores y emprendedores. Mi propuesta es parar con la hegemonía, y parar con esta decadencia social y cultural”, decía en plena campaña a La Voz de Jujuy.

Fuente: Parlamentario.com