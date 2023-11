UOCRA dice que despidieron a 3.000 obreros en San Juan en los últimos 60 días

Para el sindicalista, estos despidos en San Juan se iniciaron "desde que empezó el tema eleccionario". Además, afirmó que "lo que más influyó es que se entregaron muchas viviendas y se fue quedando gente afuera. También un porcentaje de obras las estuvo proponiendo San Juan pagar, pero nos dijeron que no manda más plata Nación y no se puede seguir". Agregó, en diálogo con Radio Sarmiento, que "estuve conversando con el ministro (de Obras, Julio Ortíz Andino), y me habían dicho que se hacía cargo la provincia, que después ellos hacían la devolución correspondiente, pero bueno, la provincia tuvo la buena predisposición con las obras, pero creo que llegó un momento que se llegó a un límite".

Tovares aseguró que hace 60 días el sector tenía 11.000 obreros trabajando y con esta baja de 3.000, quedarían 9.000 trabajadores en actividad.

El referente de la UOCRA local habló de la situación de varias megaobras provinciales. Sobre el Túnel de Zonda, dijo que no es verdad que esté paralizada la construcción. "También tuvimos una charla hace 40 días atrás, que nos despidieron 40 trabajadores, tuvimos una reunión donde, ahí en común acuerdo, en una conversación, como que no se iba a despedir gente hasta el 31 de diciembre, pero bueno, también nos dijeron que dependía, de que irá a pasar", aseguró. Y dijo que "de 80 trabajadores nos quedaron 55, el jueves despidieron 23".

Aseguró que en el túnel zondino "hay en UTE una empresa sanjuanina que es Dumandzic donde dicen que parte son fondos garantizados porque son del BID, no tienen nada que ver con el presupuesto nacional y esta obra se tiene que hacer. Eso nos da un poco de tranquilidad, saber que los fondos están garantizados. Así que bueno, esperemos que esta gente cuando asuma, le dé la agilidad que corresponde y que podamos a corto plazos recuperar los puestos de trabajo".

Respecto del dique El Tambolar, habló de recortes de jornadas laborales: "Me llamaron el cuerpo delegado el sábado mediodía. Otra noticia que no es la mejor. A partir de hoy empiezan a trabajar 8 horas y las horas extra no se trabajarían y creo que también está en peligro que el turno de noche no continúe. Pero bueno, van evaluando a medida que vaya, como aparece la semana", afirmó Tovares.

También el gremialista dio cuenta del Acueducto Gran Tulum, que se habría dejado de construir. "Acá se paró también ya hace 90 días atrás una obra muy importante que es del Acueducto Gran Tulum. Esa obra que es una obra muy, muy importante de la provincia y bueno, también que se paró mucho antes de las elecciones. Automáticamente no quedó nadie. Teníamos alrededor de 100 trabajadores", se lamentó.

Afirmó que sobre esa obra de saneamiento les dijeron las empresas "que tenían que esperar que asuman los gobiernos provinciales y lo que pasara a nivel nacional para ver qué iba a pasar con esa obra".

En la UOCRA le ponen fichas a la minería para descomprimir la situación de despidos. "Ojalá que eso despierte porque creo que la esperanza y la expectativa de todos los sanjuaninos es que la minería crezca a partir del año que viene", destacó.

Tovares dijo que "estamos preocupados", por la situación de la mano de obra de la construcción en San Juan.

El gremialista aseguró que esperan un llamado de la gestión de Marcelo Orrego. "Nos tendrían que llamar. Y si no nos llaman tenemos que preguntar o llamar a que nos pongamos en conversación, a ver cómo vamos a trabajar porque esto. Al medio de esta situación hay obreros, que son los obreros que necesitan trabajar. Así que nosotros esperemos que tengan la buena voluntad. Estamos dispuestos al diálogo, como siempre hemos estado".

"Ojalá que nos llamen y entre todos veamos qué es lo mejor para que las fuentes de trabajo no se caigan. Al contrario, en vez de que se terminen, que crezcan lo que más se pueda", enfatizó Tovares.

Y remarcó: "creo que el ordenamiento es bueno, pero la gente hoy se aproxima a las puertas del sindicato buscando fuentes de trabajo. Si hoy uno como dirigente les empieza a explicar es difícil. Imagínense que hace 90 días viene ocurriendo que está parada la obra pública".

Concluyó Tovares: "uno como dirigente, usa sentido común, desea que les vaya bien. Yo creo que es un deseo porque si a ellos les va bien, les va bien a lograr la continuación, lograr los constructores como para poder tener las fuentes de trabajo que siempre hemos tenido, queremos que sea trabajo genuino y que los puestos de trabajo que se perdieron los podamos recuperar, y bienvenidos si vienen más".