Uñac y Gramajo se mostraron juntos por primera vez en un acto desde la interna

"Quiero agradecerle a Fabián. Esto es una visita institucional, ustedes le harán las preguntas pertinentes a él pero en lo que a mí respecta esto es una visita institucional. Siempre lo hemos hecho de esta manera, hemos trabajado muchos años juntos en lo político pero se aprobó una ley que es el SIPAD y cada uno tomó un camino. Pero me parece que siempre es tiempo para volver a reconfigurar algunas cosas. Pero esta visita tiene que ver con la institucional, a un complejo magnífico de 100 departamentos que tiene Chimbas y que es de inversión provincial. Así que muy contento de estar acá y muy agradecido con Fabián", destacó Uñac al llegar.

Por su parte, Gramajo también se declaró "muy contento de que Sergio esté en el departamento visitando obras, como siempre lo ha hecho. Siendo yo intendente y él gobernador, siempre lo he dicho, así también en medio de una campaña electoral, tenemos miradas diferentes de la cuestión política tal vez, pero somos respetuosos de lo institucional. Agradecidos de todo lo que ha hecho Sergio y en conjunto por el departamento de Chimbas, no podemos olvidar cómo era el departamento al que no queremos volver, y con el gobernador hemos trabajado para tener un departamento mucho mejor".

El chimbero destacó que "obviamente que hoy es un día especial porque nos encuentra nuevamente transitando este camino juntos y me parece que esto hay que ponerlo en valor. Esto muestra la responsabilidad institucional de quienes nos toca gobernar, en este caso yo como intendente y Sergio como gobernador, en una provincia netamente federal, para que el departamento y la provincia sigan creciendo. Tenemos una provincia ordenada que crece y hay que trabajar mucho. Porque al justicialismo hay que unirlo, hay que buscar la unidad, hay que ganar bien ahora y hay que ganar mucho mejor en octubre vamos a trabajar en poder unificar al justicialismo en una sola columna vertebral, para que podamos ser una gran opción de cara al 2025 y obviamente la antesala de lo que va a ser el trabajo en conjunto de la vuelta a la gobernación".

El chimbero se mostró cauto con mostrarse encolumnado tras la campaña de Uñac para el Congreso Nacional, respondió que "esto no se trata de apoyar o no apoyar, sino que estamos hablando de una cuestión netamente institucional, pero con la fuerte decisión de trabajar en conjunto en todo lo que venimos haciendo. Esto tiene que ver con una cuestión de crecimiento del departamento y de la provincia y estas cosas son muy valorables. Yo lo valoro muchísimo, porque en medio de una contienda electoral que hoy esté Sergio acá comentándole a la provincia y al departamento que Chimbas sigue creciendo me parece que hay que ponerlo en valor".

Y respecto de si se considera un "mediador" entre el giojismo y el uñaquismo, Gramajo dijo que "todos tenemos que tener un gesto de dialogar mucho, de trabajar en conjunto, de aprender de lo que ha pasado y ponernos a trabajar para que esto se pueda revertir de cara a un futuro próximo. Hoy lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo con el gobernador, que es muy lindo, que es para que pronto la gente tenga la posibilidad de una vivienda, como las miles y miles que se han construido en San Juan y las que se están construyendo en Chimbas, como muchísimas obras, creo que hay que valorar esto".

Mirando al 2027

Gramajo no fue el único que habló de la consigna de un PJ unido para ganar bien ahora y recuperar la Gobernación de San Juan. Uñac también lo resaltó: "No es muy próximo hablar del 2027. Nosotros la semana que viene o la otra estaremos juntándonos con Marcelo Orrego y la transición va a ser súper ordenada, como tiene que ser. Nosotros vamos a hacer una oposición responsable con seguridad. Pero no perdemos de vista que el 13 de agosto tenemos que ganar y el 22 de octubre tenemos que ganar, que en el 2025 tenemos que ganar y que si todo se da de esta manera, en 2027 una mujer o un hombre de este espacio del justicialismo tiene que ser quien deba asumir en el Gobierno de San Juan".

También se refirió Uñac a cómo está encarando la campaña de la cual él es candidato senador por la línea Vamos a San Juan dentro de Unión por la Patria. Comentó que "primero establecimos un esquema de trabajo de visita las juntas departamentales así que vamos a venir en algunos días más a visitar la junta de Chimbas y hemos empezado por Caucete, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, 9 de julio y vamos a estar en cada una de ellas. Primero, analizando el resultado y también lo que hizo la Corte Suprema con la provincia de San Juan, eso es el puntapié inicial. Y, luego, el desarrollo de cosas que incluyen también ver que nos equivocamos. Pero me parece que el justicialismo está más fuerte que nunca y queremos ganar en agosto y estamos trabajando para que eso sea una realidad".

Por otro lado, el mandatario habló de la paritaria docente y la transición: "Nosotros les estamos diciendo a los secretarios generales que les vamos a dar lo que podamos en el marco de la prudencia, porque somos un gobierno que le queda cuatro meses de ejercicio y debemos ser prudentes, con alguna cláusula que les asegure no perder el poder adquisitivo. La próxima reunión será el próximo 11, 12 o 13 de diciembre cuando el próximo gobierno esté".

Por último opinó sobre los procesos electorales que "es una gran tarea la de interesar a los electores. La democracia se fortalece con los votos para un frente, para otro frente, o en blanco como pasa en algunos lugares, pero el ejercicio de poder sufragar es un derecho constitucional y hay que ejercerlo".