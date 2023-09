Uñac le respondió al sector de la construcción ante las dudas por la obra pública y el cambio de Gobierno

Y continuó: “En definitiva, la desocupación ha bajado un 2,4%, dentro de ese 2,4% hay un sinnúmero de sanjuaninos que todavía no consiguen trabajo. Por ende, quienes tienen trabajo, empresarios y constructores, y obviamente trabajadores de la construcción, tienen que buscar, primero, dar un mensaje de que están agradecidos de la situación que hemos generado entre todos”.

Para agregar: “Dicho esto, vamos a tratar de poner todo a disposición del nuevo Gobierno para que el presupuesto ingrese y se trate como se tiene que tratar. Nosotros vamos a tener toda la predisposición, lo que no hay que hacer es buscar problemas donde no los hay, porque los problemas están con quienes no tienen trabajo, no con quienes tienen trabajo y obviamente quieren cobrar antes. Es razonable que así sea, nosotros los entendemos, pero ellos tienen que entender la situación general”.

Cabe recordar que, en los últimos días, el presidente de la Cámara de la Construcción, Julián Rins, planteó públicamente y en una reunión con el gobernador, dificultades por la inflación, los pagos a las constructoras a 60 días y la reducción de recursos para las arcas provinciales debido a los cambios en el Impuesto a las Ganancias. Esto, motivo posteriormente el encuentro entre representantes de ambas gestiones de gobierno que se desarrolló el miércoles último por la tarde.