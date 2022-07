Uñac, entre la separación de las elecciones 2023 y Perón

Sergio Uñac no descartó desdoblar las elecciones del 2023. "Es una posibilidad, no lo doy como tema terminado, nos juntaremos con los sectores de la política, todos obviamente". E hizo una aclaración, que calificó como "importante de pensar" y es que "acá no hay desdoblamiento, son dos materias distintas las que se tienen que discutir, cuando hablamos de Nación son proyectos que tienen que ver con todo el país y cuando hablamos de provincia tiene que ver con equipos de trabajo, de planificación, de cuál es la plataforma de Gobierno que proponemos a los sanjuaninos. Nosotros hablamos de generación de empleo, de diversificación de la matriz productiva, de la continuidad de un San Juan con desarrollo minero, con desarrollo industrial. Estas cosas hay que discutirlas de forma separada de un gobierno nacional que además trata la realidad de todas las provincias argentinas".

En la previa, el sanjuanino habló de la posibilidad de convocar a elecciones separadas con la Nación, decisión que se maneja en varias provincias, tanto oficialistas como opositoras. Además de San Juan, podrían ir por el desdoblamiento Entre Ríos y Catamarca dentro del Frente de Todos; a la par de Córdoba, Salta, Río Negro, Misiones y Neuquén, de color político propio.

Las elecciones 2023 a nivel nacional serían el 13 de agosto las PASO y el 22 de octubre. En San Juan no está tan claro el horizonte, ya que el proceso de primarias para cargos provinciales fue eliminado por el uñaquismo pero la oposición fue a la Justicia a pedir la inconstitucionalidad de la ley y aún no se resuelve esta puja. "Este no es un año electivo, se discutirá el año que viene. Lo que no comparto es la judicialización en sí misma de un hecho político".

Uñac remarcó que los temas de las urnas se dejarán para el año que viene. "Dije que primero o segundo semestre, van a ser muy importantes ambos, pero lo más importante será que podamos seguir defendiendo nuestro proyecto, haciendo de este San Juan que hemos construido entre todos una provincia que genere igualdad de oportunidades, que construya ese sentido de bienestar que necesitan los sanjuaninos", evaluó en rueda de prensa momentos después de colocar laureles frente al busto de Perón.

Remarcó, que más allá de quiénes sean los candidatos, buscará que gane el Frente de Todos en San Juan. "Yo voy a trabajar para que eso sea una realidad, la definición está en manos de los sanjuaninos y soy muy respetuoso de eso pero entiendo que hay un camino que ha comenzado de amplificación de la matriz productiva, con defensa de cada una de las actividades, pero algunas que por ahí interpela el país y no entienden que la minería es parte de nuestra realidad, además la minería es parte de otras actividades económicas", subrayó. De hecho, en el discurso del acto peronista lanzó sin dudar: “El año que viene, el Frente de Todos va a ganar en la provincia de San Juan y vamos a seguir construyendo el presente y el futuro de San Juan". Y arengó: "A seguir trabajando por la construcción del país y la provincia que nos merecemos".

WhatsApp Image 2022-07-01 at 2.38.29 PM.jpeg Uñac con la militancia, en el acto por Perón.

También confirmó el presidente del PJ local que no irá a acto de la CGT que tendrá como orador a Alberto Fernández. Este meeting en horas de la tarde de este viernes, en la sede de la central obrera para homenajear a Perón, se plantea como un escenario sensible para descifrar los apoyos que quedan el pie para el presidente. Uñac argumentó que "no viajo porque tengo la actividad con el presidente del INTI y la de Ciencia y Tecnología, otra con el ministro de Gobierno y a la tarde seguimos con autoridades de Chile.

De hecho, el relacionamiento con los chilenos es uno de los temas que más observó el gobernador. "Ha sido una semana importante con la presencia de un senador, alcaldes, consejeros regionales, el cambio de presidencia de Comisión de Diálogo y la vuelta de un tema que es recurrente y los sanjuaninos tenemos muy claro que es primero consolidar el paso y después construir el túnel por Agua Negra. Con el cambio de presidencia en la república de Chile se vuelve a avivar esta discusión de 'túnel sí o túnel no'. Nosotros decimos que sí, y las actuales autoridades de Chile dicen que sí también, pero rediscutir esto es significativo para todos. Agradezco a los funcionarios chilenos estar acá", apuntó.

Laureles para Perón y críticas a Macri

En la Plaza Aberastain, Uñac y la militancia del PJ local le rindieron honores a Perón, al cumplirse 48 años de su muerte, “Perón es el líder político más importante que ha dado la historia argentina", expresó.

WhatsApp Image 2022-07-01 at 2.38.26 PM.jpeg Uñac con la militancia, en el acto por Perón.

La llegada del viento Zonda no opacó la ceremonia que tuvo al gobernador, al vice Roberto Gattoni y varios integrantes del gabinete y funcionarios acompañados por militancia, evocando al General con laureles y discursos. “Hace 48 años pasaba a la inmortalidad el líder de multitudes más grande que la historia argentina pueda recordar en su paso por el siglo 20. A las 13:15 de un día como hoy, pero de 1974, el pueblo argentino y la familia peronista, lloraban el paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón. En la actualidad, quienes hemos recibido el legado del general Juan Domingo Perón, de Evita, debemos transformar la palabra dolor en la palabra esperanza”, destacó el gobernador.

En una parte de su discurso, Uñac se acordó de Mauricio Macri: “Debemos evocar nuestra historia, pero también, hacer que la misma sea parte de nuestro presente. El General habló hasta el cansancio de que nosotros debemos enarbolar tres banderas que son la soberanía política, la independencia económica y, por supuesto, la justicia social. Tres banderas que también en la actualidad nos interpelan. Debemos hacer un mayor esfuerzo para recuperar la independencia económica, atacada durante la gestión presidencial anterior con el endeudamiento histórico con el Fondo Monetario Internacional. Y que eso nos permita mantener nuestra propia soberanía política y construir justicia social, un hecho que en San Juan lo podemos palpar y detectar entre todos, pero también es un hecho que deberemos cuidar entre todos”.

También destacó un mensaje de unidad: “Queridos compañeros y compañeras, muchas gracias por estar acá, conmemorando al líder político más importante que dio la historia argentina. Nos quedemos con cada uno de sus discursos, que interpelaban a la sociedad argentina sobre los desafíos futuros, que iban condicionando el crecimiento de una república igualitaria en nuestro país. Por eso, hoy más erguidos, más solidarios y más unidos que nunca, deberemos enfrentar los desafíos que la sociedad nos propone y que nosotros con responsabilidad deberemos devolver con resultados”.