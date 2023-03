Uñac: "el presupuesto no puede estar destinado a darle todo a algunos"

Uñac les habló así a los maestros que protestan en las calles sanjuaninas esperando respuesta a diversas demandas laborales, disconformes con el resultado de las paritarias que el Gobierno cerró con los gremios docentes y el resto de los sindicatos estatales, estableciendo un acuerdo del 71,1 % que en marzo alcanzará el 41,1 %, acumulado (enero 5,1%; febrero 6% y 30% marzo), sumando en septiembre 10 % y en noviembre 20 %, más una cláusula de revisión en julio.

Reivindicó su política salarial en el marco de las decisiones presupuestarias en general, haciendo hincapié en la obra pública e incluso incluyó en la lectura de los logros a José Luis Gioja: "En tiempos de convulsión económica que atraviesa el mundo y obviamente Argentina, con una economía complicada no nos podemos exceptuar a ese análisis general, quizá es mas complejo acá que en otros países, pero creo que San Juan ha sabido encontrar caminos de comunión, unión, reflexión, que nos ha permitido tener un gobierno durante dos décadas de crecimiento sostenido y eso no es atribuible solo a mi gobierno. Si hay alguien que ha tenido internas con el ex gobernador he sido justamente yo, hemos tenido visiones distintas pero lo hemos expresado como corresponde, fuimos a las urnas, fuimos a internas, dirimimos la legitimidad de quien gobernaba, fuimos muy respetuosos de podernos expresar de esa manera, sino todo se convierte en una pelea interminable y creo que en estos 20 años lo que hemos ordenado los sanjuaninos es un modelo de crecimiento provincial, en donde hemos entendido a fuego que no podemos gastar más de lo que nos ingresa".

En sus reflexiones, Uñac expresó que "lo que hemos entendido a fuego también es que el presupuesto provincial no puede estar destinado para darle todo a algunos y muy poco o nada a otros. Por eso los justos equilibrios me parece que han sido el denominador común durante 20 años. Hoy, el Gobierno provincial invierte el 30% de su presupuesto en inversión pública y eso es construcción de hospitales, iluminación, construcción de rutas provinciales y nacionales que por ahí pagamos nosotros y devuelve y a veces no devuelve el Gobierno Nacional, construcción de viviendas también".

Y ahondó sobre la idea de "no dejarse mover el pulso" diciendo que: "con esto quiero decir que la obra pública es extremadamente importante. Un Estado que sepa distinguir entre todas las obligaciones que tiene, apuntar a la educación, por supuesto que sí. La paritaria otorgada este año ha sido la más importante en todo el territorio nacional. Apostar por la seguridad también, vemos en las noticias lo que está pasando en Santa Fe. Lo vemos distante, pero si no invertimos en recursos humanos y materiales para la Policía de San Juan esa realidad empieza a ser más cercana. La responsabilidad de un gobernante es esto, es hasta el último día que toque gobernar no dejarse mover el pulso y saber que en el equilibrio de la distribución está la posibilidad de un crecimiento sostenido y un desarrollo social de la provincia de San Juan. Para eso hace falta mucho empleo".

Este mensaje se da cuando desde el Ministerio de Hacienda han ratificado que se mantiene el acuerdo firmado en paritarias y también el descuento del día para los maestros que no se presentan a las aulas. El acatamiento de las medidas de fuerza fue muy alto, en primaria y nivel inicial sobre todo, según lo informado el miércoles oficialmente, porque de las otras jornadas no se emitió porcentaje de ausentismo desde el Ministerio de Educación.