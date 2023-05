Uñac: "Cuando la Corte diga que no estoy habilitado voy a ejercer toda la defensa pertinente"

"Me parece que la Corte tiene que resolver y rápido", dijo Sergio Uñac este viernes sobre la constitucionalidad o no de su candidatura a gobernador.

Cuando la Corte Suprema de Justicia sigue sin expedirse sobre si Sergio Uñac puede o no ser candidato, el gobernador analizó la situación, con una frase sugerente sobre qué piensa que pasará y qué estrategia aplicará. "Cuando ellos digan que yo no estoy habilitado voy a ejercer toda la defensa pertinente porque además nunca fue notificado en el proceso, o sea, están aludiendo a mi persona sin que esta persona y este ciudadano pueda, a través de un abogado patrocinante, hacerse parte del proceso y expresar lo que tenga para expresar", dijo el mandatario sanjuanino este viernes en rueda de prensa.

"Estamos suspendidos todavía, yo no, las elecciones. Esperemos que levante ese tribunal de disciplina la suspensión y que nos permita votar, quienes quieran, como sea", afirmó Uñac. A la vez, ahondó en el pedido de que esta resolución se dé en breve: "me parece que la Corte tiene que resolver y rápido. No puede mantener en esta situación de indefinición a la provincia de San Juan. Si es suspensión tiene que levantar la suspensión y decir si uno está habilitado o no para poder ejercer".

Además, ratificó que sostiene su postulación a la Gobernación -para la cual se presentó en fórmula con el sanartiniano Cristian Andino- y destacó las expresiones cuestionando el accionar de la Corte que se vienen oyendo desde diferentes sectores e instituciones del país. "En principio si ellos pretenden que yo renuncie a un derecho constitucional... miren ayer ha salido un informe del Instituto de Juristas del país diciendo que ese proceso está vulnerado y viciado por donde se lo mire. Yo creo que va a haber más instituciones integradas por juristas, por cortistas, que se van a seguir expresando en lo que queda de esta semana, la semana que viene", sentenció.

¿Qué dijo sobre una eventual nueva fórmula?

Uñac viene apelando a una analogía con el fútbolística sobre la suspensión suya como jugador. Si en vez de la amarilla me sacan la roja obviamente que yo voy a tener que, como presidente del frente de esta subagrupación, conformar una nueva fórmula". Acto seguido les consultó en clave de humor a los periodistas: "¿Ustedes quieren los nombres?", y se retiró sin decir más que "muchas gracias".