Uñac confirmó que accederá a que el presupuesto 2024 lo elabore y trate Orrego

"Me parece perfecto, yo ni lo presento, pedimos prórroga. Yo no voy a ejecutar ese presupuesto, así que sería muy oportuno que lo hagan ellos". Así respondió Sergio Uñac, en diálogo con Tiempo de San Juan, sobre el planteo que hizo el vicegobernador electo, Fabián Martín, quien dijo este martes, en el programa Paren las Rotativas (Canal 13 San Juan) que el presupuesto para 2024 "correspondería que lo elaboremos y aprobemos nosotros".

En este marco, el presupuesto provincial, que contempla gastos y recursos para el 2024, por esta época del año ya se empieza a delinear, y ahora se da por primera vez en muchos años esta posible interconsulta entre dos sectores políticos bien diferenciados. Esto no es un dato menor, porque el presupuesto, que se confecciona en el Ministerio de Hacienda y debe pasar por la Cámara de Diputados local, implica una posición sobre a qué políticas de Estado impulsar con financiamiento, qué áreas y obras priorizar, es por eso que se la llama "la ley de leyes" cuando sale de la Legislatura.

Uñac, consultado por los dichos de Martín, afirmó que "le mandé nota a Orrego para que participe de la paritaria. Después tuve comunicación con él por otros temas y me dijo que no lo veía oportuno, pero la idea es que sepa cómo se va a definir para que no haya malos entendidos. Para mí está bien, que lo presenten ellos al presupuesto, a mí me da exactamente igual".

Las paritarias (que definen los aumentos salariales para los empleados estatales) junto con el presupuesto, son dos temas sensibles para la próxima gestión, porque impactan directamente en la billetera provincial. El Gobierno prevé reunirse este viernes con los gremios estatales, docentes y no docentes, para revisar cómo va el incremento pactado a principios de año, respecto de la inflación. Orrego ya dijo públicamente que no busca participar, pese al ofrecimiento del uñaquismo.

Sobre el presupuesto, según la respuesta de Uñac, si Orrego lo desea, se podrá posponer para después del 10 de diciembre. Esto no es obligación del gobierno actual, sino un gesto político del uñaquismo con el orreguismo. Tradicionalmente, para esta previsión sobre las cuentas del año venidero, se acostumbra confeccionar el proyecto de ley en el segundo semestre y aprobarlo en la Legislatura a fin de año, en sesión extraordinaria generalmente. Si Orrego confirma que se encargará él, se podrá prorrogar el presupuesto actual hasta que esté la nueva norma.

Qué dijo la ministra de Hacienda

Por su parte, respecto de la injerencia que pidió Martín, la ministra de Hacienda Marisa López dijo a Tiempo de San Juan, en la misma línea que Uñac, que están dispuestos a que se dé la participación de representantes del gobierno entrante. "Estamos siempre a disposición, si ellos entienden que lo van a elaborar y aprobar respetaremos esa decisión", dijo ella.

"El presupuesto mas allá de las definiciones de políticas públicas, entendimos que ellos debían participar", agregó. No obstante, aclaró que esta elaboración "tiene una suerte de cuestiones técnicas" que deben tenerse en cuenta. El proyecto presupuestario, analizó la funcionaria, "se empieza a elaborar en esta época y comienzan a circular los informes desde cada área, con la proyección del gasto actual y luego con las pautas de inflación del año siguiente. Se hace con los costos fijos del Estado, con el gasto en bienes y servicios y quedan las definiciones de políticas públicas que establezca el próximo gobierno".

Destacó que "hay cuestiones técnicas que siempre se han trabajado, incluso cuando han habido cambios de gobierno". La Dirección de Presupuesto, recordó, cuenta con funcionarios de carrera, de los cuales algunos son designados políticamente, y en las últimas gestiones se conservó el equipo debido a la capacidad que tienen como profesionales. En el área estuvo hasta no hace mucho Juan Puleri, especialista en el armado de presupuestos, que llevaba décadas en esa función. Trabajó hasta que no pudo más, por problemas de salud, y se hizo cargo Graciela Román junto a Celina Encina. "Aprovecho para agradecerles su trabajo", dijo la ministra.

Hasta ahora, el uñaquismo se está manejando con el calendario normal de todos los años, informó López. Y ratificó que si Orrego así lo desea, se puede prorrogar el presupuesto de este año, lo que se hace por doceavas partes, es decir, mensualmente, mediante normas del Poder Ejecutivo.

López destacó que se deja una "provincia ordenada", es decir, con cuentas equilibradas, pese a que la recaudación viene por debajo de la inflación interanual. También acotó, respecto de obras públicas, se prevé culminar lo que está en ejecución, en particular la construcción de viviendas que es política fuerte del gobierno de Uñac.