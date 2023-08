Una sanjuanina destrozó a Javier Milei, que parafraseó a Cortázar para hablar de su romance con Fátima Florez

image.png

La noticia generó suspicacias en algunos medios y actores de la política nacional, ya que se conoció en medios de observaciones sobre la vida privada de Milei.

Muchos cuestionan con malicia que su hermana maneje su vida (él le llama El Jefe, y ella admite que nadie habla con el sin pasar primero por ella), y la relación con sus perros. Con los vivos con los que duerme, y con los muertos, con los que se comunica a través de una médium que aseguró que son una especie de gabinete, aconsejándolo cada uno en un aspecto diferente de su carrera política.

Milei salió al cruce de estas “sospechas”, y para graficar lo real del enamoramiento parafraseó a Julio Cortázar: “Se dio de casualidad. El amor es como un rayo que te agarra en el medio del patio”.

image.png

La frase original del gran escritor argentino, que pertenece a la novela Rayuela, es: “Como si se pudiera elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio”.

massa.jpg

La sanjuanina Graciana Peñafort, abogada y secretaria de Cristina Kirchner en el Senado Nacional, no dejó pasar el comentario y volvió su parecer en Twitter: “A mí me encanta que la gente se enamore y sea feliz. Lo que no tolero es la simulación del amor. Y cuando veo un plagio. lo detecto rápido...Pasen y vean a Milei con su estrategia publicitaria de cuarta respecto a su presunto noviazgo con Fátima Flores”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgracepenafort%2Fstatus%2F1693979699616039340%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false a mi me encanta que la gente se enamore y sea feliz. Lo que no tolero es la simulación del amor. Y cuando veo un plagio. lo detecto rápido...Pasen y vean a Milei con su estrategia publicitaria de cuarta respecto a su presunto noviazgo con Fátima Flores pic.twitter.com/1P4CXxOhk9 — Graciana Peñafort (@gracepenafort) August 22, 2023

El tuit de Peñafort le valió apoyos y críticas, entre quienes la denostaban por erigirse en una especie de “sommelier del amor”, y otros que sostenían que es altamente improbable que Javier Milei haya leído a Julio Cortázar que, de paso, era “comunista”.