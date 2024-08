Una diputada quiere que investiguen si un senador nacional contrató a un sicario para matar a la mujer

En la madrugada del día del amigo, detenido en su Mercedes Benz por un control policial, se negó a hacer la prueba de alcoholemia, golpeó a un policía e intentó trompear a otro. Finalmente se comprobó que conducía con más de 1.5 mg de alcohol en sangre.

Ahora es la diputada nacional Carolina Píparo, ex aliada de La Libertad Avanza, quien pidió que se lo investigue ante la presunción de haber contratado a un sicario para asesinar a la esposa.

Píparo reaccionó a una publicación periodística emitida en el programa Telenueve Investiga, un nuevo envío de la tradicional señal televisiva porteña. En ese programa aseguraron, y explicaron, cómo el senador les pagó a sicarios para que atenten contra su expareja, entre otras tareas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/canal9oficial/status/1819843091668320337?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1819843091668320337%7Ctwgr%5Eebc8c907e31709d4fb0d2d72ae2774022a58a887%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elancasti.com.ar%2Fpolitica-y-economia%2Frevelan-como-un-senador-libertario-contrato-sicarios-atentar-contra-su-exesposa-n560405&partner=&hide_thread=false #Estreno | Telenueve Investiga



En nuestro primer programa:

Un senador de #LLA que contra sicarios para accionar contra enemigos vinculados a la política y su vida personal.



@mendeztomascba

Esta noche por #ElNueve #Sumate

21:00

https://t.co/lgeJOcIl9v pic.twitter.com/gl6EnCNxpm — El Nueve (@canal9oficial) August 3, 2024

"De este senador circula un video agrediendo a la policía y ahora circula esta noticia. Espero una investigación que aclare los hechos y protección para quien podría ser la víctima", apuntó Píparo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CarolinaPiparo/status/1821181297517305973&partner=&hide_thread=false De este senador circula un video agrediendo a la policía y ahora circula esta noticia.

Espero una investigación que aclare los hechos y protección para quien podría ser la víctima. pic.twitter.com/ptxQe7M6fo — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) August 7, 2024

"No quiero más un país con impunidad para los poderosos de turno. Y para ser ecuánime y objetivo basta con no mirar para el costado cuando conviene, con no fanatizarse y con no ser un cobarde”, remató.