Una decisión polémica en Calingasta que apunta a la prensa generó críticas de unos intendentes y cautela en otros

La Municipalidad de Calingasta emitió un comunicado informando que la cobertura y transmisión de los eventos organizados por el municipio sería exclusiva para medios acreditados y con pauta municipal vigente. la decisión del intendente Sebastián Carbajal no cayó bien en la prensa y generó un debate sobre la libertad de prensa. A una semana del comunicado oficial, la determinación sigue siendo un tema de debate y algunos intendentes se expresaron al respecto.

Hubo quienes prefirieron no polemizar y argumentaron que cada jefe comunal tiene la potestad de tomar decisiones en post del bienestar de su comunidad. Al no conocer la trastienda que llevó a Carbajal a tomar la decisión sobre la prensa y reestructurar el área de comunicación municipal, prefirieron ser moderados.

Uno de los que se expresó fue Daniel Banegas, intendente de 9 de Julio. Sin conocer los pormenores que motivaron la decisión de Carbajal, aseguró a este medio que “la libertad de expresión debe estar presente”. “Creo que ha sido solo un error lo que ha sucedido. Quienes cumplimos funciones públicas somos servidores públicos. Por supuesto tenemos quienes están más cerca o más lejos de nuestra gestión, pero es bueno tener una opinión de la prensa. Creo que cuando son críticos nos hacen crecer”, opinó Banegas.

Y continuó: “Sebastián es un colega y un amigo. Seguramente vamos a estar en contacto pronto para ver el por qué, porque considero desde el marco de la unidad, de la humildad, no emitir una opinión que pueda ir en contra porque desconozco cuál ha sido el contexto del comunicado”.

Por su parte, Analía Becerra, intendenta de San Martín, le dedicó una reflexión al tema sin entrar en muchos detalles. “No me corresponde hablar ni a favor ni en contra. Soy más bien neutral y cada uno tiene su propia decisión”, se limitó a decir.

El jefe comunal de Valle Fértil, Mario Riveros, dio su opinión y apuntó: “No sé por qué habrá tomado esa decisión, con qué criterio, pero el mío es no tener problema con que cubran los eventos los medios que quieran hacerlo”.

image.png El primer comunicado de la Municipalidad de Calingasta sobre la prensa

Por su parte los jefes comunales del oficialismo decidieron ser más cautos en torno a las opiniones sobre este tema, limitándose a señalar que cada intendente fue elegido por los vecinos de su comunidad, por lo que opinar sobre una decisión tomada por tal o cual intendente sería un despropósito, mucho más si no han trascendido, al menos públicamente, los motivos que derivaron en la decisión.

La polémica rodea a Carbajal desde el inicio de su gestión. Pasó todo su primer año peleando con los concejales e incluso los de su mismo espacio se distanciaron por diferencias que resultaron ser “irreconciliables”, dando el último golpe a principio de año, cuando el ejecutivo municipal señaló que por falta de acción de los concejales Calingasta no contaba con el presupuesto para la realización de tres fiestas departamentales importantes. Solo dos se salvaron, gracias al accionar de los vecinos.

A la mala relación con los concejales se suma el vínculo con miembros de su propio equipo, los cuales fueron desplazados con el pasar de la gestión. Llevando poco más de un año a la cabeza del departamento, ya removió de cargo una decena de funcionarios, siendo el responsable de Prensa y Protocolo el último en salir.

Embed - Municipalidad de Calingasta

El último debate se planteó por la decisión de la municipalidad de no permitir la cobertura de actos de gobierno a medios que no tengan pauta municipal, informada el pasado 12 de febrero, comunicado que fue nuevamente posteado en las redes oficiales a los pocos días. Las publicaciones de ambos comunicados no permiten los comentarios de los usuarios.